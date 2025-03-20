Macron duyurdu: 887 gün sonra serbest kaldı

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Ekim 2022’den bu yana İran’da tutuklu bulunan Olivier Grondeau’nun serbest bırakıldığını ve ülkesine döndüğünü duyurdu. Macron, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Grondeau’nun özgürlüğüne kavuşmasını ”

r, Fransa’da, kendi halkının arasında! Ailesinin mutluluğunu paylaşıyoruz.” sözleriyle değerlendirdi.

Macron: Diplomatik çabalar sürecek

Cumhurbaşkanı Macron, halen İran’da tutuklu bulunan Cecile Kohler ve Jacques Paris’in de serbest bırakılması için çağrıda bulunarak, Fransa’nın bu konudaki diplomatik çabalarını sürdüreceğini vurguladı.

887 günlük esaret son buldu

Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Noel Barrot da Grondeau’nun Fransa’ya dönüşü sırasında çekilen bir fotoğrafını paylaşarak şu ifadeleri kullandı:

“Olivier Grondeau nihayet serbest kaldı. İran’da 887 gün boyunca rehin tutulduktan sonra ailesine, sevdiklerine ve ülkesine kavuştu. Ancak hala İran’da tutulan Cecile Kohler ve Jacques Paris gibi vatandaşlarımızın özgürlüğüne kavuşması için çabalarımızı sürdüreceğiz.”

Casusluk suçlamasıyla tutuklanmıştı

34 yaşındaki Olivier Grondeau, Ekim 2022’de turistik bir ziyaret amacıyla gittiği İran’ın Şiraz kentinde tutuklanmıştı. İran yönetimi, Grondeau’yu casusluk ve komplo kurmak suçlamasıyla 5 yıl hapis cezasına çarptırmış ve başkent Tahran’daki Evin Hapishanesi’ne yerleştirmişti.

Fransa’nın İran ile diplomatik müzakereleri sonucunda serbest kalan Grondeau’nun hangi şartlarla özgürlüğüne kavuştuğuna dair detaylı bilgi paylaşılmadı.

İran’da halen tutuklu bulunan Cecile Kohler ve Jacques Paris, Grondeau’dan dört ay önce, Mayıs 2022’de gözaltına alınmış ve ülkedeki protestoları kışkırtmakla suçlanmıştı. Fransa, iki vatandaşının serbest bırakılması için diplomatik baskıyı artırmaya hazırlanıyor.