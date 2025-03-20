Galatasaray Üniversitesi Ses Yükseltti “Özgür ve Özerk Üniversite İçin Mücadeleye Devam”

Galatasaray Üniversitesi öğrencileri, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun diplomasının iptal edilmesi ve akademisyenlerin hedef alınmasına karşı başlattıkları eylemlerini sürdürüyor. “Özgür ve özerk üniversite için mücadeleye devam” sloganıyla hareket eden öğrenciler, üniversite yönetimine çağrıda bulunarak, akademik özgürlüğün korunmasını talep etti.

Öğrenciler Dersleri Boykot Etti

Galatasaray Üniversitesi öğrencileri, diploması iptal edilen akademisyen İşletme Bölüm Başkanı Prof. Dr. Naciye Aylin Ataay Saybaşılı’ya destek için dersleri boykot etti. O anlar sosyal Medyada gündem oldu. Öğrenciler, ders saatlerinde sınıflara girmeyerek kampüste toplandı ve alkışlarla eylem düzenledi. “Hocamıza sahip çıkıyoruz” sloganlarıyla yapılan eylemde, üniversite yönetiminin sessiz kalmaması gerektiği vurgulandı.

Çırağan’dan Beşiktaş’a Yürüyüş Düzenleniyor

Eylemlerini kampüs dışına taşımayı hedefleyen Galatasaray öğrencileri, bugün saat 13.30’da Çırağan’dan Beşiktaş’a yürüyüş başlattı. Yürüyüşe müdahale edildi. Galatasaray ‘da başlayan eylemlerin, diğer üniversitelerde de yankı bulduğu belirtilirken, akademik özgürlüğün korunması için daha büyük çaplı bir dayanışma hareketinin doğabileceği konuşuluyor.

Akademik Özgürlüğe Müdahale Tepki Çekti

Öğrenciler, akademisyenlerin ve üniversitelerin baskı altında olduğunu vurgularken, Galatasaray Üniversitesi yönetimine çağrıda bulunarak, akademik özerklik konusunda net bir tavır sergilemelerini istedi. “Özgür ve özerk üniversite mücadelemizi yükseltiyoruz” diyerek seslerini duyurmaya çalışan öğrenciler, üniversitelerin bağımsız bilimsel çalışmaları sürdürebilmesi gerektiğini belirtti.

Galatasaray öğrencileri başlayan eylemlerin nasıl bir seyir izleyeceği ve yönetimin bu konuda nasıl bir adım atacağı önümüzdeki günlerde netleşecek.