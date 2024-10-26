ABD’de McDonald’s restoranlarında koli basili alarmı

ABD’de McDonald’s restoranlarında sunulan bazı menülerde kullanılan dilimlenmiş soğanlar, E. Coli salgınının kaynağı olarak tespit edildi. Sağlık yetkilileri, salgının restoranların kullandığı tedarik zincirinden kaynaklandığını belirterek 13 eyalette vakaların ortaya çıktığını doğruladı. Colorado’da yaşlı bir hastanın hayatını kaybettiği açıklanırken, toplamda 22 kişinin hastaneye kaldırıldığı belirtildi. McDonald’s, soğan tedarikçisi Taylor Farms’ı geri çekmeye çağırarak, bu ürünlerin menülerden kaldırılması için çalışmalara başladı.

Tüm gözler McDonald’s üzerinde

Sağlık yetkilileri, hastalığa neden olan bakterinin özellikle Quarter Pounder hamburgerlerinde kullanılan soğanlardan kaynaklandığını açıkladı. Yetkililer, E. Coli vakalarının artabileceğini belirterek halkı uyardı ve restoranlar üzerinde geniş çaplı bir inceleme başlatıldığını duyurdu. Firma yetkilileri, menülerdeki sorunlu ürünlerin kaldırıldığını ve kapsamlı hijyen tedbirlerinin devreye alındığını açıkladı.

Bu salgın, tedarik zincirindeki kontaminasyon riskine dikkat çekerek, fast food restoranlarında gıda güvenliği ve izleme sistemlerinin yeniden gözden geçirilmesi gerektiğini gösterdi.



İngiltere’de koli basili salgını olduğu ve yıl sonunda vakaların 1500’e ulaşacağı tahmin ediliyor.

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