İsrail’den Gazze’de hastane baskını: Kamal Advan Hastanesi’nde sağlık personeli ve hastalar alıkondu

26 Ekim 2024’te Gazze’nin kuzeyinde yer alan Kamal Advan Hastanesi’nde İsrail askerleri tarafından düzenlenen baskında, erkek sağlık personeli ve bazı hastalar alıkonuldu. Filistin Sağlık Bakanlığı’na göre, hastane personeli ve 15 yaşından büyük erkek hastalar, hastane avlusunda toplandı ve güvenlik güçleri tarafından bilinmeyen bir yere götürüldü. Hastane yönetimi, içerideki yoğun çatışmaların hastaların tahliyesini zorlaştırdığını belirtti.

İsrail’den hastane baskını

Birleşmiş Milletler (BM) ve Dünya Sağlık Örgütü (WHO), hastanedeki durumun “insanlık krizi” boyutuna ulaştığını ve acil insani yardım çağrısında bulundu. WHO Genel Direktörü Dr. Tedros Adhanom Ghebreyesus, sağlık tesislerinin korunması gerektiğini vurgularken, Kamal Advan Hastanesi’nin sınırlı yakıt ve tıbbi malzemeyle hizmet vermeye çalıştığını açıkladı. Ayrıca, yeni doğan ünitesinde yoğun bakım gerektiren bebeklerin hayatının tehlikede olduğu bildirildi.

İsrail Savunma Kuvvetleri (IDF) Sözcüsü, İran’a yönelik misilleme saldırılarının tamamlandığını duyurdu.

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