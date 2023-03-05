Morgulov: Batı, Asya-Pasifik Güvenliğini Bozmaya Çalışıyor

Rusya Büyükelçisi İgor Morgulov, Çinli basına yönelik açıklamalarında, NATO’nun Asya-Pasifik bölgesindeki yayılma politikası hakkında konuştu. Morgulov, ”Batı, Asya-Pasifik güvenliğini baltalamaya çalışıyor” dedi. Büyükelçinin ifadelerine göre, Güneydoğu Asya Uluslar Birliği (ASEAN) tarafından geliştirilen istikrarlı bir güvenlik sistemi varken, NATO, Asya-Pasifik bölgesine hücum etmeye çalışıyor.

Rusya ve Çin arasında teknolojik işbirliğinin geliştirilebileceğini ifade eden Morgulov, ”Çin’in gelişimi ülkelerimiz arasında yatırım ortaklığı için fırsatlar oluşturuyor. Bugün, Rus iş insanlarının Çin ekonomisine yatırım yapma olasılıklarını dikkatle incelemeye başladık” dedi. Büyükelçi, teknolojik alanlarda yapılabilecek işbirliğinin önemine değinerek, ”Rusya ve Çin, bilgi ve teknoloji alışverişi ve ortak çalışmaların teşvik edilmesi dahil olmak üzere bu alanda aktif olarak işbirliği yapabilir” ifadelerini kullandı.

Rusya ve Çin Arasındaki Teknolojik İşbirliği

Rusya ve Çin arasındaki teknolojik işbirliğinin geliştirilmesi

Çin’in gelişimi ülkeler arasındaki yatırım ortaklığı için fırsatlar oluşturması

Rusya’dan Çin ekonomisine yatırım yapma olasılıklarının incelenmesi

Bilgi ve teknoloji alışverişinin teşvik edilmesi ve ortak çalışmaların desteklenmesi

Rusya Büyükelçisi İgor Morgulov, Çin basınına yönelik açıklamalarında, NATO’nun Asya-Pasifik bölgesindeki yayılma politikası hakkında konuştu. Morgulov, ”Batı, Asya-Pasifik güvenliğini baltalamaya çalışıyor” dedi. Büyükelçinin ifadelerine göre, Güneydoğu Asya Uluslar Birliği (ASEAN) tarafından geliştirilen istikrarlı bir güvenlik sistemi varken, NATO, Asya-Pasifik bölgesine hücum etmeye çalışıyor.

Rusya ve Çin arasındaki teknolojik işbirliği konusunda da konuşan Morgulov, ”Çin’in gelişimi ülkelerimiz arasında yatırım ortaklığı için iyi fırsatlar oluşturuyor. Bugün Rus iş insanlarının da Çin ekonomisine yatırım yapma olasılıklarını çok dikkatli bir şekilde incelediklerini not ediyoruz. Bu koşullarda Rusya ve Çin, bilgi ve teknoloji alışverişi ve ortak çalışmaların teşvik edilmesi dahil olmak üzere bu alanda aktif olarak işbirliği yapabilir” dedi.

Rusya ve Çin Arasında Teknolojik İşbirliği:

Rusya ve Çin arasındaki teknolojik işbirliğinin geliştirilmesi

Çin’in gelişimi ülkeler arasındaki yatırım ortaklığı için fırsatlar oluşturması

Rusya’dan Çin ekonomisine yatırım yapma olasılıklarının incelenmesi

Bilgi ve teknoloji alışverişinin teşvik edilmesi ve ortak çalışmaların desteklenmesi

Rusya Büyükelçisi İgor Morgulov, Çinli basınına yönelik açıklamalarında, Asya-Pasifik bölgesinde NATO’nun yayılma politikasıyla ilgili olarak, ”Batı, Asya-Pasifik güvenliğini baltalamaya çalışıyor” dedi. Büyükelçi, Güneydoğu Asya Uluslar Birliği (ASEAN) tarafından geliştirilen istikrarlı bir güvenlik sistemini baltalamaya çalışan NATO’nun bu hareketini eleştirdi.

Morgulov, Rusya ve Çin arasındaki teknolojik işbirliğinin geliştirilebileceğini vurguladı. Büyükelçi, ”Çin’in gelişimi ülkelerimiz arasında yatırım ortaklığı için fırsatlar oluşturuyor. Bugün, Rus iş insanlarının Çin ekonomisine yatırım yapma olasılıklarını dikkatle incelemeye başladık. Bu koşullarda Rusya ve Çin, bilgi ve teknoloji alışverişi ve ortak çalışmaların teşvik edilmesi dahil olmak üzere bu alanda aktif olarak işbirliği yapabilir” dedi.

Rusya ve Çin Arasındaki Teknolojik İşbirliği: