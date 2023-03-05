2022 İmar Barışı Ne Zaman?

İmar Affının Son Durumu: İmar Barışı 2022’de Çıkacak mı?

BBP Genel Başkanı ve Ankara Milletvekili Mustafa Destici tarafından Ekim ayında TBMM’ye sunulan İmar affı konusu, yakından takip edilmeye devam ediyor. İşte süreçteki son durum ve yapılan son açıklamalar…

İmar Barışı Çıktı mı, Son Durum Ne?

Yapılarını kayıt altına almak isteyen kişiler tarafından yakından takip edilen İmar Barışı konusunda, Destici tarafından yapılan açıklamalar önemli oldu.

Destici, kamu zararı, iskan ve imar yönünden incelenmek suretiyle, idari para cezası ve yıkım kararıyla karşı karşıya kalan yüz binlerce vatandaşın ve binlerce ailenin mağduriyetlerinin giderilmesi amaçlanmaktadır.

2022 İmar Affı Ne Zaman Gelecek?

İmar affı ile ilgili hükümet kanadından henüz bir açıklama yapılmamış olsa da, ücret, 3600 ek gösterge, sözleşmeliye kadro ve Anayasa teklifi gibi meselelerin çözüme kavuşmasının ardından imar affının da gündeme gelmesi bekleniyor.

Ancak Tapuda kayıtlı gayrimenkule dikkat edilmesi gerekiyor. Çünkü bu gayrimenkullerin yıkımının önlenmesi için imar affı önemli rol oynayacaktır.

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