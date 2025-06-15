Netanyahu: İran’da rejim değişikliği İsrail’in askeri operasyonunun sonucu olabilir

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, ülkesinin İran’a karşı başlattığı “Yükselen Aslan Operasyonu”nun rejim değişikliğine yol açabileceğini belirtti. Fox News’e verdiği röportajda konuşan Netanyahu, “İran rejimi çok zayıf. Biz iki varoluşsal tehdidi – nükleer ve balistik füze tehditlerini – ortadan kaldırmak için ne gerekiyorsa yapacağız” dedi. İsrail’in operasyonları sürerken, İran’dan “cehennemin kapılarını açarız” uyarısı geldi.

Netanyahu: Dünyanın en tehlikeli rejimi, en tehlikeli silahlara sahip olamaz

Netanyahu, cuma sabahı başlatılan ve İran’ın üst düzey askeri yetkililerini hedef alan saldırıların ardından yaptığı açıklamada, operasyonun yalnızca İsrail’in değil, tüm dünyanın güvenliği için başlatıldığını savundu:

“Bu fitili ateşlenmiş rejimin dünyanın en tehlikeli silahlarına sahip olmasına izin veremeyiz. Biz hem kendimizi hem dünyayı korumak için harekete geçtik.”

İsrail, İran’ın nükleer ve balistik füze programlarını hedef alarak operasyonun haftalar sürebileceğini duyurdu. Netanyahu, İran halkını da rejime karşı ayağa kalkmaya çağırdı.

Trump’a önceden bilgi verildi

Netanyahu, Fox News’te Bret Baier’in “Operasyon öncesinde Trump’ı bilgilendirdiniz mi?” sorusuna “Evet” yanıtını verirken, ABD Başkanı’nın İsrail’e yönelik İran saldırılarını püskürtmek için destek sağladığını belirtti:

“Amerikan pilotları İran’dan gelen insansız hava araçlarını düşürüyor.”

Netanyahu, Reuters’ın ortaya attığı “Trump, İran’ın dini lideri Ayetullah Ali Hamaney’e suikast planını veto etti” iddiası hakkında ise yorum yapmaktan kaçındı.

Trump: ABD hedef alınırsa gücümüzü gösteririz

ABD Başkanı Donald Trump ise İsrail’in saldırılarına desteğini sürdürürken, İran’ın ABD tesislerini hedef alması durumunda “tam güçle” karşılık verileceğini söyledi. İran’ın nükleer programına yönelik sıkı kısıtlamaları kabul etmesi durumunda savaşın hızla sona erebileceğini belirtti.

Ancak, İran ve ABD arasında pazar günü yapılması planlanan nükleer görüşmeler, İsrail’in saldırıları nedeniyle iptal edildi. Tahran, saldırı altındayken müzakere masasına oturmayacağını açıkladı.

Bölgesel savaş riski büyüyor

İran ve İsrail arasında hafta sonu boyunca karşılıklı saldırılar devam ederken, can kayıpları arttı. ABD’nin doğrudan saldırılara katılmadığını savunmasına rağmen, İran yönetimi bu açıklamaları inandırıcı bulmadığını dile getirdi.

İran Dışişleri Bakanı Abbas Araghchi daha önce yaptığı açıklamada, İsrail saldırılarının diplomatik çözüm sürecini baltaladığını belirtmiş, “İsrail saldırmayı bırakırsa biz de karşılık vermeyi durdururuz” demişti.

