Dünya

New Mexico eyaletinde OHAL ilan edildi

Küresel ısınma tüm dünyanın en büyük sorunu. Yaz mevsimiyle birlikte ülkemiz başta olmak üzere pek çok ülkede orman yangınları yaşanıyor. ABD’nin New Mexico eyaletinde onlarca dönüm arazi küle döndü.

Aslı19/06/2024
94 1 dakika okuma süresi
Yaz mevsimiyle birlikte pek çok ülkede orman yangınları yaşanıyor. ABD’nin New Mexico eyaletinde onlarca dönüm arazi küle döndü.
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ABD’nin New Mexico eyaletinin Ruidoso köyü çevresinde dün başlayan ve hızla yayılan orman yangınları nedeniyle bölgede olağanüstü hal (OHAL) ilan edildi.

Ruidoso yakınlarında birleşen iki yangın, bölgede 7 bin 800 kişinin evlerini terk etmesine yol açtı.

New Mexico valisinden açıklama geldi

New Mexico eyaletinde OHAL ilan edildi

New Mexico Valisi Michelle Lujan Grisham, Ruidoso ve komşu yerleşim yerlerini kapsayan OHAL ilan ettiklerini ve bölgeye ilave Ulusal Muhafız birlikleri sevk ettiklerini duyurdu.

Grisham, 500’den fazla yapının hasar gördüğü yangınlarda bir kişinin ise hayatını kaydettiğini belirtti.

Ayrıca, Vali Grisham, iki yangının toplam 80 kilometrekareden fazla ormanlık alanı kül ettiğini ifade etti.

Yangınlar sebebiyle bölgenin büyük bir bölümünün elektriği güvenlik nedeniyle kesildi.

Bölgeye 121 kilometre uzaklıktaki Roswell şehrinde çok sayıda tahliye merkezi kuruldu.

Yangınların sebebi henüz netlik kazanmazken, insan kaynaklı olduğundan şüpheleniliyor.

Öte yandan yangın sebebiyle bir kişi hayatını kaybetti.

Amerikan yetkililer ABD Başkanı Joe Biden’ın ilk kez Ukrayna’ya sadece Harkov cephesinde olmak üzere Rus toprakları içindeki askeri hedeflere karşı ABD silahlarını kullanma izni verdiğini söyledi.

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Aslı19/06/2024
94 1 dakika okuma süresi
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