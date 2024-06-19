Delhi’de sıcaklıkla birlikte enerji tüketimi rekoru kırıldı

Hindistan’ın başkenti Delhi, bu hafta elektrik talebinin 8.647 megawatt (MW) gibi rekor bir seviyeye yükselmesine neden olan uzun süreli bir sıcak hava dalgası altında sarsılıyor.

Şehirde ve kuzey Hindistan’ın diğer bölgelerinde haftalardır sıcaklıklar 44-45 derece civarında seyretti.

Klimalar gibi soğutma cihazlarının yaygın kullanımı kaynaklar üzerinde baskı oluşturarak Delhi’de sık sık elektrik kesintilerine yol açtı.

Başkentin Salı günkü rekoru, kuzey Hindistan’ın en yüksek güç tüketiminin 89.000 MW ile görülmesinden bir gün sonra geldi.

Delhi’nin elektrik talebi bu sezon birçok rekor kırdı; ilki 22 Mayıs’ta 8.000 MW’a ulaştı.

Pazartesi günü şehrin havaalanında birkaç dakika süren ve terminallerdeki hizmetleri etkileyen bir elektrik kesintisi yaşandı.

Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde, havayolu personeli bilgisayarlarının tekrar açılmasını beklerken, yolcuların check-in kontuarlarında uzun kuyruklar oluşturduğu görüldü.

Şehir aynı zamanda ciddi bir su kriziyle de mücadele ediyor. Sosyal medyada paylaşılan videolar, ellerinde kovalar olan kalabalığın su kamyonlarına akın ettiğini gösteriyor.

Hindistan’da sıcak hava devam edecek

Meteoroloji bakanlığı, kuzey Hindistan’daki sıcak hava dalgasının önümüzdeki birkaç gün boyunca devam edeceğini söyledi.

Yazın başladığı Mart ayından bu yana onlarca kişi sıcaktan kaynaklanan hastalıklardan öldü.

Haziran ayının ilk haftasında, kuzeydeki Uttar Pradesh eyaleti ve kuzeydoğudaki Odisha eyaletinde (eski adıyla Orissa) üç gün içinde sıcaktan dolayı 50’den fazla kişi öldü .

Hindistan’da yazlar genellikle sıcak ve nemli geçer, ancak bu yıl sıcaklıklar daha uzun, daha yoğun ve daha sık görülen sıcak hava dalgalarıyla birlikte son derece sert oldu.

Salı günü, hava durumu bakanlığı ülkenin haziran ayında da normalin altında yağış almasının muhtemel olduğunu söyledi.

Hindistan tarihin en sıcak günlerini yaşıyor. Ülkeden neredeyse her gün ölüm haberi geliyor.

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