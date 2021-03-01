Nicolas Sarkozy: Eski Fransa Cumhurbaşkanı 2 yılı ertelemeli 3 yıl hapis cezası aldı.

Cezanın iki yılı ertelendi. Sarkozy cezasını ev hapsinde çekebilir ve kendisine elektronik kelepçe takılabilir. Ancak Sarkozy’nin cezaya itiraz etmesi bekleniyor.

Avukatı, cezaya itiraz edildikten sonra yüksek mahkeme karar alana kadar Sarkozy‘nin serbest kalacağını söyledi. Bu süreç yıllarca sürebilir.

Fransa yasaları gereği, 2 yıldan az hapis cezasına çarptırılanlara ev hapsindeyken elektronik kelepçe takılabiliyor.

2007-2012 yılları arasında Fransa Cumhurbaşkanı olan 66 yaşındaki Sarkozy ise partisi hakkında yürütülen mali soruşturma konusunda bilgi sızdırması için yargıç Gilbert Azibert’e, daha iyi bir mevkide iş teklif ederek rüşvet vermeye çalışmakla suçlanmış ve yargılanmıştı.