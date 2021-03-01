Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kontrollü normalleşme sürecini başlatıyoruz

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı kabine toplantısının ardından düzenlediği basın toplantısında koronavirüs pandemisi nedeniyle uygulanan kısıtlama önlemleri hakkındaki yeni kararları açıkladı.

Konuşmasında Türkiye’nin 9 milyonu bulan aşılama sayısıyla nüfusunun yüzde 10’undan fazlasına ulaştığını ve Türkiye’nin dünyada ilk beş ülke arasında yer aldığını ifade eden Erdoğan, salgının artış eğilimine girdiği yerlerde kısıtlamaların tekrar genişletilebileceğini belirtti. Erdoğan, “Normalleşme adımlarını ifade etmeden önce şu hususların altını özellikle tekrar tekrar çizmek istiyorum. Tedbirlerin sıkılaştırılması da, gevşetilmesi de tamamen salgının seyriyle ilgilidir. Salgının yayıldığı bir ortamda, normalleşme adımlarını atmak veya sürdürmek mümkün değildir. Türkiye, pek çok devlete nazaran coğrafi alan ve nüfus itibarıyla büyük bir ülke olduğu için, adımlarımızı kademeli şekilde atmamız gerekiyor” şeklinde konuştu.

Gece sokağa çıkma kısıtlaması sürecek

Kontrollü normalleşme sürecinin başlatıldığını duyuran Erdoğan, hafta sonu sokağa çıkma kısıtlamasının düşük ve orta riskli illerde kaldırıldığını, yüksek, çok yüksek riskli yerlerde bir müddet daha pazar günü devam edeceğini açıkladı. Türkiye genelinde akşam 21.00 ile sabah 5.00 saatleri arasında uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasının süreceğini belirten Erdoğan, Türkiye genelindeki tüm okul öncesi eğitim kurumlarında, ilkokullarda, 8. ve 12. sınıflarda eğitim-öğretime başlanacağını söyledi.

“Düşük ve orta riskli illerde ilaveten ortaokullar ve liseler dahil diğer kademelerde de eğitim öğretime başlanacaktır. Yüksek ve çok yüksek riskli illerimizde ise genel uygulamanın dışında sadece liselerdeki yüz yüze sınavlar yapılacaktır” diyen Erdoğan restoran, lokanta, kafeterya, tatlıcı, pastane, kıraathane çay bahçesi gibi yerlerin çok yüksek riskli yerler dışında Türkiye genelindeki faaliyetlerini sabah 7 ile akşam 19.00 arasında yüzde 50 kapasiteyle sürdüreceğini söyledi.

Erdoğan, “Kamunun çalışma saatleri tüm Türkiye’de normale döndürülecek, ihtiyaç halinde valilikler farklı düzenlemeler yapabilecektir” dedi.

Sokağa çıkma süresi artıyor

Erdoğan’ın açıkladığı normalleşme adımlarına göre, sokağa çıkma saatleri sınırlı olan 65 üstü 20 yaş altı vatandaşlar ile ilgili düzenleme düşük ve orta riskli illerde kaldırılırken yüksek ve çok yüksek illerde sokağa çıkma süresi arıtılacak.

Nikah ve nikah merasimi şeklindeki düğünler ise düşük ve orta riskli illerde 100 kişiyi, yüksek ve çok riskli bölgelerde 50 kişiyi geçmemek ve 1 saati aşmamak kaydıyla yapılabilecek.

Ayrıca sivil toplum örgütleri, meslek odaları, kooperatifler ve benzeri kuruluşların genel kurulları; düşük, orta ve yüksek riskli illerde, katılımı 300 kişiyi geçmeyecek şekilde yapılabilecek.