Norveç’te ren geyiği gerilimi!

Norveç’te aktivistler, “kuzey ülkelerinin yerlileri” olarak bilinen Samilerin ren geyiği yetiştirmesini engellediği gerekçesiyle rüzgar türbinlerinin kaldırılmasına yönelik taleplerini iletmek için Norveç Kralı 5.Harald ve Veliaht Prens Haakon ile bir araya geldi.

Ren geyiği görüşmesi

Samilerin ren geyiği yetiştirmesini engelleyen rüzgar türbinlerinin kaldırılmasını isteyen 7 aktivist, söz konusu taleplerini Kral 5. Harald ve Veliaht Prens Haakon ile yaptıkları görüşmede dile getirdi.

Aktivistlerden Ella Marie Haetta Isaksen, başkent Oslo‘da Kraliyet Sarayı’ndaki görüşmenin ardından yerel basına yaptığı açıklamada, “Bizim için çok önemli ve duygu yüklü bir andı.” değerlendirmesinde bulundu.

Kraliyet Sarayı da konuyla ilgili açıklamasında, görüşmenin gerçekleştiğini doğruladı.

Samiler için protesto gösterileri düzenlendi

Aktivistler, Samilerin ren geyiği yetiştirmelerini engellediğini gerekçe göstererek yenilenebilir enerji şirketi Statkraft’a yönelik protesto düzenlemişti.

Şirketin Oslo’daki şubesinin girişini kapatan aktivistler, yenilenebilir enerjiye geçişin yerlilerin haklarının yok sayılması pahasına yapılmaması gerektiğini savunmuştu.

Aktivistler, Norveç parlamento binası (Storting) önünde de aynı nedenle gösteri düzenlemişti.

Yerli Samiler kimdir?

Daha önce “Laplar” olarak isimlendirilen ancak bu adın aşağılayıcı olduğunu düşünen Samiler, Norveç, İsveç ve Finlandiya’nın yerlileri olarak biliniyor.

Sami kültürünün merkezinde, kimliklerinin devamı için hayati öneme sahip ren geyiği besiciliği bulunuyor.

Besicilik alanlarının azalması ve çevre tahribatı, Samilerin yaşamlarını idame ettirmelerinin önündeki en büyük engel olarak görülüyor.

İkinci Dünya Savaşı’ndan sonra bulundukları ülkelerde Samilere yönelik ırkçı uygulamalar görülmeye başlanırken Sami dili konuşanların çocuklarının zorla yatılı okullara alındığı ya da kötü muameleye maruz kaldığı kaydediliyor.

Samiler, bugün Finlandiya’da seçilmiş parlamento, dil ve kültür haklarına sahip ancak topraklarının tam kontrolü onlara ait değil.

Finlandiya, geçmişte yaşananlardan dolayı Samilerden özür dilemezken Norveç ve İsveç, 1990’larda kötü muamele nedeniyle yerli topluluktan özür dilemişti.

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