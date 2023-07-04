Kuzey Işıkları Nerede Görülür? En Güzel 10 Yer

Güzel yeşil ışıltılı Kuzey Işıkları? Sadece yeşil değil, sarı, mavi ve hatta kırmızı olabilen kuzey ışıkları nerede görülür? Rehberimize göz atmadan tatil planı yapmayın.

Kuzey ışıkları Eylül’den Mart’a kadar kutup bölgelerinde gözlenebilirler. En iyi seyahat zamanları Eylül, Ekim, Şubat ve Mart aylarıdır, çünkü istatistiksel olarak parlak kutup ışıkları bu zamanlarda en yaygın şekilde görülür.

Kuzey ışıkları nerede görülür sorusunun cevabını içeriğimizde bulacaksınız.

1. Rovaniemi, Finlandiya – Noel Baba ile Kuzey Işıklarını Görün

Finlandiya da kuzey ışıklarını özellikle iyi gözlemleyebileceğiniz ülkelerden biridir. Kuzeydeki Lapland bölgesi bunun için özellikle iyidir.

Peki Rovaniemi’yi ziyaret etmeye ne dersiniz?

Noel Baba Köyü, Laponya’nın başkentinde yer almaktadır. Orada tüm dilek listelerinin nereye gittiğini, Noel elflerinin nasıl çalıştığını ve Noel Baba ile birlikte kuzey ışıklarına hayran kaldıklarını görebilirsiniz.

Yıldızların altında uyuyabileceğiniz cam iglolar da Finlandiya’da çok popüler. Bu açıkça Finlandiya’yı Kuzey Işıklarını görmek için en iyi yerlerden biri yapıyor.

2. İzlanda – Vahşi ada güzelliği

Kuzeydeki İzlanda son yıllarda doğa tutkunlarını kendine çekmeye devam ediyor.

İstatistiksel olarak, Kuzey Işıklarını görmek için en yaygın yerlerden biri Kuzey İzlanda’dır.

İzlanda’nın vahşi ada güzelliği, yalnızca kuzey ışıkları nerede görülür sorusunun yanıtlarından değil aynı zamanda kaplıcaları veya çok sayıda şelaleyi de ziyaret etmeye değer.

3. Anchorage, Alaska – Amerika’nın donmuş kuzeyi

Kuzey ışıkları nerede görülür sorusunun yanıtlarında Alaska üçüncü sırada. Kış sporlarının yanı sıra Amerika’nın buzlarla kaplı kuzeyi Alaska da sizleri burada “Kuzey Işıkları” olarak anılan Aurora Borealisi gözlemlemeye davet ediyor.

Alaska’nın en büyük şehri olan Anchorage, Kuzey Işıkları turlarının başlangıç ​​noktasıdır.

Birçok günlük gezi ve ayrıca çok günlük geziler buradan başlar. Anchorage’ın dışındaki Eagle River Doğa Merkezi, Kuzey Işıklarını görmek için dünyanın en iyi yerlerinden biri olarak kabul edilir.

4. Kanada – Kuzey Kutbu’na mükemmel yakınlık

Alaska gezisi, Kanada gezisi ile harika bir şekilde birleştirilebilir. Kuzey Kutbu’na mükemmel yakınlığı nedeniyle Kanada, Kuzey Işıklarını aramak için neredeyse mükemmel bir başlangıç ​​noktası olarak tanımlanıyor.

Jasper Ulusal Parkı ve Wood Buffalo Ulusal Parkı gibi ulusal parklar özellikle tavsiye edilir. Bu parkların özelliği, ışıktan korunma alanları olarak planlanmasıdır.

Orada neredeyse hiç yapay ışık kaynağı yok, bu da güzel renkli ışıklara bir göz atma şansını artırıyor.

5. İsveç – Muhteşem doğa / Kuzey Işıkları Nerede Görülür?

Astrid Lindgren’in anavatanı olan İsveç’te, Kuzey Işıklarını görmek için gidilecek birkaç yer var.

İsveçlilerin kuzey ışıkları dediği “Norrsken”e hayran olabilirsiniz, en iyi noktalar Kiruna ve Lulea.

Bununla birlikte, maceraperestseniz, bir köpek kızağı veya kar arabası alıp daha da kuzeye gitmelisiniz, çünkü orada, Lapland’ın en derinlerinde, kamp ateşinin yanındaki geyik sosisi üzerinde rahatsız edici etkiler olmadan kuzey ışıklarına hayran kalınabilir.

6. Tromso, Norveç – Kuzey Kutbu’na Açılan Kapı

Norveç ayrıca Kuzey Işıklarını izlemek için harika bir yerdir. Pitoresk fiyortlar ve sarp karlı dağlar arasında, Arctic Tromso’ya açılan kapı sizi davet ediyor.

Büyüleyici şehirden hızla doğada olabilir ve oraya kuzey ışıklarını avlamak için gidebilirsiniz. Ayrıca Tromso’dan sadece birkaç kilometre uzakta geyik ve benekli foklarla karşılaşabilirsiniz.

Biraz şansla balinaları bile görebilirsiniz. Kuzey ışıkları altında balinaları izlediğinizi hayal edin! Tromso’yu gerçekten de Kuzey Işıklarını görmek için en iyi yerlerden biri yapan tam da bu olasılıktır!

7. Svalbard – Norveç ile Kuzey Kutbu arasındaki adalar

Svalbard, kuzey Norveç’te insanlardan daha fazla kutup ayısına ev sahipliği yapan bir takımadadır. Kış aylarında, kar motosikletleri veya köpek kızakları, uçsuz bucaksız, vahşi karlı manzaralarda hareket etmenin ana yoludur.

Seyahat etmenin en iyi yolu, “dünyanın en kuzeyindeki havaalanı” olan Longyearbyen’e uçakla gitmektir. Oradan Norveç ve Kuzey Kutbu arasındaki adalar olan Spitsbergen’in arktik vahşi doğasında eşsiz bir maceraya atılırsınız.

Biraz şansla burada gündüzleri bile Kuzey Işıklarını görebilirsiniz, Svalbard kesinlikle Kuzey Işıkları nerede görülür sorusunun en iyi yanıtlarından biri.

8. Skye Adası, İskoçya – Isle of Mist’teki Aurora Borealis

Skye Adası’nın Alaska ile aynı yükseklikte olduğunu biliyor muydunuz? HAYIR? O zaman İskoçya’da Kuzey Işıklarını görme fırsatınız olduğu için bir o kadar şaşıracaksınız.

Ne kadar kuzeye giderseniz, İskoçların aurora dedikleri “Mirrie Dansçıları”nı kendi işleriyle uğraşırken izleme şansınız o kadar artar. Skye Adası, sadece İskoçya’da değil, Kuzey Işıklarını görmek için en iyi yerlerden biri!

Vahşi, engebeli ada, yıldızları izlemek için başlıca noktalar olan dokuz Karanlık Gökyüzü Keşif Alanına sahiptir.

9. İrlanda – Emerald Isle’da yeşil büyü

Cüce cinleri ve parlak yeşil çayırlarıyla yeşil İrlanda adasına Kuzey Işıklarının gösterisinden daha iyi ne gider?

Wild Atlantic Coast Way’i kuzeye doğru yürürseniz, Donegal’in yükseklerinde Kuzey Işıklarını görme fırsatı yakalayabilirsiniz.

Emerald Isle diğer destinasyonlarımız kadar kuzeyde olmadığı için İrlanda listenin başında değil. Buna rağmen, İrlanda’ya kolay ve ucuz seyahat, onu Kuzey Işıklarını görmek için en iyi yerlerden biri yapar.

10. Almanya – Sondaki sürpriz

İskoçya ve İrlanda hala size çok uzaksa, şanslı bile olabilirsiniz ve Almanya’daki güzel kuzey ışıklarına hayran olabilirsiniz. Almanya’da her yıl 20 aurora görüldüğüne dair rapor var.

Aurora en son 2014 yılında Berlin’den görüldü. Bunun nedeni, Güneş’in etkinlik döngüsünün zirvesinde olmasıydı, yani auroralar özellikle güçlü olabilir.

Bu genellikle her on bir yılda bir gerçekleşir. 2025’te, Almanya’nın kuzey ışıklarını görmek için en iyi yerlerden biri olma şansı yine özellikle yüksek.

Kuzey Işıkları nasıl oluşur?

Aurorae, güneş tarafından yayılan elektrik yüklü parçacıklar havadaki gaz parçacıklarıyla çarpıştığında meydana gelir. Güneşin uzaya fırlattığı bu küçük parçacıkların fenomenine güneş rüzgarı denir.

Bu parçacıklar yeryüzüne çarpar çarpmaz oksijen ve nitrojen atomlarıyla reaksiyona giriyor ve auroralar oluşuyor. Ancak bu manzara gökyüzü tamamen karanlık ve berrak olduğunda görülebilir.

Aurora borealis neden farklı renklere sahiptir?

Bir kutup ışığının rengi, atmosferin farklı bileşenlerine ve yüksekliğe bağlıdır. Toplamda, kuzey ışıkları altı farklı renk alabilir. En yaygın renkler kırmızı, yeşil ve mavidir.

Ancak bu, beyaz, mor ve nadiren sarı gibi karışık renklerle sonuçlanabilir.

Yeşil kutup ışıkları genellikle oksijenle bağlantılı olarak 80 ila 150 km yükseklikte oluşur. Kırmızı ve mavi ışıklar 150 ile 600 km arasında ve çoğunlukla nitrojen atomları ile olan bağlantıdan gelir.

Kuzey Işıklarını görmek için seyahat etmek için en iyi zaman ne zaman?

Eylül, Ekim, Şubat veya Mart, Kuzey Işıklarını görmek için en iyi aylar olarak kabul edilir.

Bu dönemde sadece “normal” olanları değil, parlak kutup ışıklarını da görmek mümkündür. Aurora gezginleri ayrıca kasım ayından ocak ayına kadar olan aylarda kuzey ışıklarını gözlemleyebilirler.

Auroralar şu yerlerden ve bölgelerden de görülebilir: Grönland, Kuzey Sibirya, Kuzey İskoçya ve İskandinavya’nın diğer kuzey bölgeleri.

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