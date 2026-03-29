Jannah Theme License is not validated, Go to the theme options page to validate the license, You need a single license for each domain name.
OrtadoğuDünyaPolitikaVideo

ABD İran Savaşı! İran’dan iki ülkeyi işgal planı

ABD İran Savaşı'nda İran Birleşik Arap Emirlikleri ve Bahreyn'i kara harekâtıyla işgal edeceğini iki ülkeye de iletti

NationalTurk NL29/03/2026
13 1 dakika okuma süresi
ABD İran Savaşı! İran kısasa kısas yapacak

ABD İran Savaşı‘nda İran, ABD’nin karadan işgale başlaması halinde Birleşik Arap Emirlikleri’nin (BAE) büyük ölçekli misilleme operasyonlarıyla karşı karşıya kalabileceği konusunda uyarıda bulundu.

Middle East Eye’ın iki üst düzey İranlı kaynağına göre Tahran, Birleşik Arap Emirlikleri’nin ABD-İsrail’in İran’a karşı yürüttüğü savaşa aktif olarak katıldığını ve kara işgali başlatılması durumunda büyük ölçekli misilleme operasyonlarıyla karşı karşıya kalabileceğini söylüyor.

Yetkililer, BAE tesislerinin İran’a karşı operasyonları desteklemek, istihbarat desteği sağlamak ve BAE içindeki gelişmiş altyapıyı hedef almak için kullanıldığını söyledi.

ABD İran Savaşı‘nda İranlı yetkililer, BAE topraklarından başlatılacak herhangi bir saldırının anında karşılık bulacağı ve saldırıların askeri ve istihbarat merkezlerinin yanı sıra devlet ve ticari varlıkları da kapsayacağı konusunda uyarıda bulundu.

Bu uyarı, Washington’ın Hürmüz Boğazı gibi stratejik noktalara yakın potansiyel bir kara harekatını değerlendirdiği ve Tahran’daki birlik konuşlandırmalarını ve bölgesel üsleri yakından izlediği bir dönemde geldi.

İran, insansız hava aracı saldırısından bu yana Körfez ülkelerindeki enerji altyapısını, limanları ve diğer yerleri bombalarken, ABD güçlerine ev sahipliği yapan ülkelerle tam bir gerilimden kaçındı.

Yetkililer, bu kısıtlamanın herhangi bir kara işgali başladığı anda sona ereceğini ve katılan her ülkenin doğrudan saldırgan olarak değerlendirileceğini söyledi.

İran, ABD’nin Hürmüz operasyonuyla paralel biçimde BAE ve Bahreyn’e kara operasyonu yapmayı planlıyor.

Bağlantılar
Yunanistan Golden

NationalTurk NL - Haber Merkezi, En Son Haberleri Gündemi, Spor Haberlerini, Ekonomi, Seyahat, Magazin, Politika ve Son Dakika Haberlerini en doğru ve objektif şekilde size ulaştırır. NationalTurk | Objektif | Bağımsız | Farklı

Bir yanıt yazın

Başa dön tuşu