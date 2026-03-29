Politika

Özgür Özel hakkında Cumhurbaşkanına hakaret soruşturması başlatıldı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in Kuşadası mitinginde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a yönelik sözleri nedeniyle soruşturma başlattı.

NationalTurk FR29/03/2026
Siyasetin gündemine yeni bir yargı başlığı eklendi. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, CHP Genel Başkanı Özgür Özel hakkında, Kuşadası mitinginde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a yönelik açıklamaları nedeniyle soruşturma başlatıldığını duyurdu. Başsavcılığın açıklamasında, söz konusu ifadelerin TCK 299 kapsamında değerlendirildiği belirtildi.

Başsavcılıktan resmi açıklama

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yapılan açıklamada, CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in Kuşadası’nda yaptığı konuşmadaki ifadeleri nedeniyle işlem başlatıldığı bildirildi.

Açıklamada, Özel’in Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a yönelik sözlerinin Türk Ceza Kanunu’nun 299’uncu maddesi kapsamında ele alındığı ve bu çerçevede soruşturma başlatıldığı ifade edildi.

 

