Almanya’da büyük operasyon! Hamburg İslam Merkezi yasaklandı

Almanya İçişleri Bakanlığı, Şii cami derneği Hamburg İslam Merkezi’ni yasakladı. Dernek teröre destek vermekle suçlanıyor.

Mavi Cami olarak da bilinen Şii İmam Ali Camii’ne düzenlenen operasyon hakkında konuşan İçişleri Bakanı Nancy Faeser, Mavi Cami’nin sahibi olan Hamburg İslam Merkezi’nin (IZH) yasaklandığını duyurdu.

Bakanlık, derneğin Federal Cumhuriyetin anayasal düzenini tehdit ettiğini, Yahudi karşıtı ve İsrail karşıtı kışkırtma yaydığını iddia etti. Ayrıca cami temsilcileri geçmişte Hamas gibi terör örgütlerinin şiddet eylemlerini yüceltmiş ve Hizbullah gibi yasaklı terör örgütlerini desteklemişti.

5 derneğe daha yasak!

Faeser ayrıca İZH’nin parçası olduğu düşünülen diğer beş derneği de yasakladı.

Bu sabah sekiz federal eyalette polis operasyonları düzenlendi. Camiler ve dernek merkezleri de dahil olmak üzere toplam 53 yere baskın yapıldı.

Geçen yılki baskınların ardından Federal Anayasayı Koruma Dairesi’nin (BfV) öncülüğünde yetkililer, ele geçirilen malzemeleri dernekler yasası kapsamında uygulamaya konulan yasağın değerlendirilmesi açısından inceledi.

Buna çok sayıda yazılı belge, veri taşıyıcı, bilgisayar ve literatür dahil.

İçişleri Bakanlığı’nın 200 sayfayı aşkın yasaklama emrinden de anlaşılacağı üzere İZH’nin, saldırgan antisemitizmi ve İsrail’e yönelik kitlesel düşmanlığı yaydığı ve dolayısıyla uluslararası anlayış fikrini ihlal ettiği ileri sürülüyor.

Dernek ayrıca İran rejiminin temsil ettiği totaliter İslamcılık ideolojisini de yayıyor.

Hizbullah’ı desteklemekle suçlanıyor

Yasağın önemli bir kısmı da teröre destek suçlaması: Dernek, Almanya’da yasaklanan terör örgütü Hizbullah’a eleman ve bağış toplamak yoluyla destek vermekle suçlanıyor.

İçişleri Bakanlığı ayrıca İZH’nin yerel camilerin siyasi ve dini yönünü belirleyen ve İran devleti adına Yahudi karşıtı ve antidemokratik tutumu sürdüren ülke çapında bir yapı kurduğunu varsayıyor.

“Mavi Cami”, Şii dini cemaatinin Avrupa’daki en önemli merkezlerinden biri olarak kabul ediliyor.

İZH derneği 1953 yılında kuruldu ve o dönemde sürgündeki İranlılar tarafından finanse ediliyordu. Özellikle 1979’dan sonra Tahran’da köktendincilerin iktidara gelmesinden bu yana İran’la bağların yakın olduğu düşünülüyor.

Hamburg Anayasayı Koruma Bürosu 1993’ten beri İZH’yi izliyor ve derneği İran molla rejiminin köktendinci ideolojisini temsil ettiği için İslamcı olarak sınıflandırıyor.

Anayasayı Koruma Dairesi’ne göre burası “talimatlarla bağlı Tahran’ın ileri karakolu” durumunda.

İZH yönetimi Anayasayı Koruma Dairesi’nin incelemesine karşı dava açmıştı ancak başarılı olamadı.

Haziran 2023’te, iki günlük bir duruşmanın ardından Hamburg İdare Mahkemesi, yetkilinin derneği anayasaya aykırı hedefleri olan İslamcı bir örgüt olarak sınıflandırmaya devam edebileceğine ve Anayasayı Koruma Dairesi raporunda bundan söz edebileceğine karar verdi.

Mahkeme, 2019 yılında Anayasayı Koruma Dairesi’nin İZH ile ilgili açıklamalarından yalnızca bazılarının hukuka aykırı olduğunu açıkladı.

Karardan sonra Hamburg İçişleri Senatörü Andy Grote (SPD) “IZH açıkça aşırılıkçı ve anti-demokratik bir kurumdur” dedi.

Birkaç yıl önce Hamburg-Tahran arasında gidip gelen “Mavi Cami” imamı, İran’dan gelirken havaalanında kontrolden geçirildi.

Federal polis, İran güvenlik aygıtına atfedilebilecek belgeler de dahil olmak üzere çok sayıda defter ve belge buldu.

Gazeteler, caminin liderliğinin molla rejimiyle yakın bağları olduğunu ortaya çıkardı. Belgelerde İZH başkanı Muhammed Hadi Mofatteh, kişisel mektuplarında “Dini Liderin temsilcisi, Hamburg İslam Merkezi başkanı” olarak anılıyordu.

Federal İstihbarat Servisi (BND) ayrıca resmi bir sertifikayla Mofatteh’in 1990’ların başında İran Devrim Muhafızları’nda görev yaptığına dair güvence verdi.

Bugünkü IZH yasağının özel bir durumu da var: Cami artık devletin malı haline geliyor.

Binaların bundan sonra ne olacağı hala belirsiz. Güvenlik çevrelerinde caminin gelecekte de dini amaçlarla kullanılmaya devam etmesi gerektiği söyleniyor. Ancak caminin işletmesini kimin devralacağı henüz belirlenmedi.

Güvenlik çevrelerine göre, İZH’ye yönelik bugünkü yasak, İran rejiminin Avrupa’daki faaliyetlerine ve yapılarına önemli bir darbe indirdi. Tahran’ın Alman kurum ve kuruluşlarını yasaklayarak karşılık vermesi çevrelerde bekleniyor.