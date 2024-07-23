21 Temmuz yakın tarihin en sıcak günü oldu

Avrupa Birliği’nin (AB) Copernicus uydu izleme sistemiyle yapılan ölçümlere göre, 21 Temmuz’un yakın tarihte küresel olarak kaydedilen “en sıcak gün” olarak kayıtlara geçtiği bildirildi.

21 Temmuz tarihi rekor

Copernicus İklim Değişikliği Servisinden yapılan açıklamada, dünya genelinde 21 Temmuz Pazar günü kaydedilen yüzey hava sıcaklığı ortalaması 17,09 santigrat dereceye ulaştı.

Açıklamada, 21 Temmuz’un, 1940’lardan bu yana kayıtlara geçen en sıcak gün olduğu ifade edilirken bir önceki rekor sıcaklığın 6 Temmuz 2023’te 17,08 santigrat derece olarak kayıtlara geçtiği bildirildi.

Copernicus İklim Değişikliği Servisi Direktörü Carlo Buontempo, yaptığı açıklamada sıcaklığın 2023’ten bu yana 0,01 santigrat derece artmasının “büyük bir fark” olduğunu vurgulayarak, iklim değişikliği nedeniyle gelecekte benzer rekorlar kırılabileceğine işaret etti.



Pek çok ülkede olduğu gibi ABD’de yüksek Sıcaklıklarla boğuşuyor. Yapılan açıklamara göre ülkede son bir haftada 27 kişi yüksek sıcaklıklar sebebiyle yaşamını yitirdi.

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