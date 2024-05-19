İran Cumhurbaşkanı Reisi’yi taşıyan helikopter kaza yaptı.

İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi’yi taşıyan helikopterin Azerbaycan’da kaza yaptığı belirtiliyor.

Reuters’ın İran devlet televizyonuna dayandırdığı habere göre; Reisi’yi taşıyan helikopter sert iniş yaptı.

Ajanslar kazanın gerçekleştiği bölge olarak Doğu Azerbaycan vilayetinin Culfa şehri yakınlarını işaret ediyor.

İran lideri Reisi ile birlikte üst düzey devlet yetkililerinin de helikopterde olduğu bildiriliyor.

Reisi, İran’ın Doğu Azerbaycan eyaletinde seyahat ediyordu. Devlet televizyonunun aktardığına göre olay, İran’ın başkenti Tahran’ın yaklaşık 600 kilometre kuzeybatısında, Azerbaycan sınırındaki Jolfa kasabası yakınlarında meydana geldi.

Devlet televizyonu, kurtarma ekiplerinin bölgeye ulaşmaya çalıştığını ancak bölgedeki kötü hava koşulları nedeniyle engellendiğini söyledi.

Raisi, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile birlikte bir barajın açılışını yapmak üzere Pazar günü erken saatlerde Azerbaycan’a gitti. Baraj, iki ülkenin Aras Nehri üzerine inşa ettiği üçüncü baraj olma özelliğini taşıyor.

İran ülkede çok sayıda helikopter işletiyor ancak uluslararası yaptırımlar bu makinelerin yedek parça teminini zorlaştırdığı için zaman zaman helikopter kazası göülmektedir. Ülkenin askeri hava filosu da büyük ölçüde 1979 İslam Devrimi öncesine dayanıyor.

İbrahim Reisi kimdir?

İranlı muhafazakâr bir politikacı ve hukukçu olan İbrahim Reisi, İran’ın mevcut cumhurbaşkanı.

İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi, 1980’lerde İran İslam Devrimi karşıtı binlerce mahkûmun idam edilmesinde rolu olmakla suçlanan bir figür.

İnsan hakları örgütlerine göre, İbrahim Reisi, genç bir savcı olarak İran’ın başkenti Tahran’da yüzlerce siyasi mahkumun infazını denetleyen bir “ölüm komitesinde” yer aldı.

Başsavcı olarak görev yapıyordu

Reisi, 1960’da İran’ın kuzeydoğusundaki muhafazakarlığıyla öne çıkan Meşhed kentinde dindar bir ailenin çocuğu olarak dünyaya geldi. Babasını beş yaşındayken kaybetti ama onun izinden giderek din adamı oldu.

Tahran yakınlarındaki ‘kutsal’ görülen Kum şehrinde dini bir merkezde genç bir öğrenciyken, 1979 devriminde Batı destekli Şah Rıza Pehlevi yönetimine karşı protestolara katıldı. Ardından Kum’daki dini liderlerle kurduğu ilişkiler kendisini yargıda güvenilir bir figür haline getirdi.

Reisi, 2014 yılında başsavcı olarak atandı ancak öncesinde 10 yıl boyunca yargı erki başkan yardımcısı olarak görev yaptı.

2021’de cumhurbaşkanı seçildi

İbrahim Reisi’nin 2017’de Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde Hasan Ruhani’ye kaybetti. 2021’de ise hedefine ulaştı ve cumhurbaşkanı seçildi.

Reisi’nin seçilmesi “devlet organlarının tümüyle yıllar sonra yeniden dini lider Hamaney’in emri altına girmesi” olarak yorumlandı.