Film sahnesi değil gerçek! Mavi göktaşı geceyi aydınlattı

Cumartesi gecesi Portekiz ve İspanya göklerinden muhteşem bir meteor fırladı ve gece gökyüzünü aydınlatan mavi-yeşil bir ateş topuyla milyonlarca insanın gözlerini kamaştırdı.

Göksel nesnenin atmosfer boyunca ilerleyerek bulutları yaklaşık 7 saniye boyunca parlak neon mavisi rengiyle aydınlattığı görüldü.

Avrupa Uzay Ajansı, meteorun, yaklaşık 35 mil yükseklikte Dünya atmosferi boyunca kopan ve atlayan bir kuyruklu yıldız parçası gibi göründüğünü söyledi.

Yetkililer göktaşının Portekiz’in Pinheiro kasabasına düştüğünü açıkladı.

Pinheiro nerede?

Pinheiro kasabası, Porto bölgesinde, güzel Portekiz şehrinden ülkenin kuzeyine doğru yaklaşık 40 dakikalık sürüş mesafesinde yer almaktadır.

Düşen cisim göktaşı değil kuyruklu yıldız mı?

İspanyol Calar Alto astronomi gözlemevi de bir ön analizin yapıldığını söyledi.Endülüs Astrofizik Enstitüsü tarafından yapılan araştırma, nesnenin “kuyruklu yıldız kökenli” olduğunu ortaya çıkardı.

Yeni bir çalışmada gökbilimciler, NASA‘nın Hubble Uzay Teleskobu’nu kullanarak evrenin 10 milyar yıl öncesini gözlemledi. Araştırmanın sonucunda çarpışmanın eşiğinde iki devasa kuasar tespit edildi.

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