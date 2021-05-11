Osiris-Rex: 4.5 milyar yaşındaki asteroidden numune alan uzay aracı Dünya’ya dönüşe geçti

Güneş Sistemi kadar eski olduğu düşünülen kum ve toz parçacıklarını taşıyan bir kapsül, uzayın derinliklerinden gelerek, 24 Eylül 2023 tarihinde ABD’nin Utah kentindeki çöle iniş yapacak. Amerikan Havacılık ve Uzay Dairesi’nin (NASA), bir asteroide indirilen Osirix-Rex uzay aracının görevini bu şekilde sonlandırmasını bekliyor.