MSB: Bahar Kalkanı Harekatı bölgesinde 1 asker şehit oldu

Milli Savunma Bakanlığı, İdlib’de TSK’ya ait bir ikmal konvoyuna düzenlenen roketli saldırıda 1 askerin hayatını kaybettiğini ve 4 askerin de yaralandığını bildirdi.

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Suriye’nin kuzeybatısındaki İdlib bölgesinde TSK’ya ait bir konvoya roketli saldırı düzenlendiğini, 1 askerin hayatını kaybettiğini ve 4 askerin de yaralandığını duyurdu.

MSB’nin Twitter hesabından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“Bahar Kalkanı Harekât Bölgesinde (İdlib) 10 Mayıs 2021 tarihinde ikmal konvoyumuza yapılan roketli saldırıda bir kahraman silah arkadaşımız şehit olmuş, dört kahraman silah arkadaşımız ise yaralanmış ve derhal hastaneye sevk edilmiştir.

Saldırı sonrası bilinen hedefler ateş altına alınmıştır. Kahraman Şehidimize Allah’tan rahmet, ailesine ve Türk Silahlı Kuvvetlerimize baş sağlığı ve sabır, yaralı personelimize de acil şifalar dileriz.”

Oktay ve Altun’dan başsağlığı mesajı

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “İdlib’te Bahar Kalkanı Harekat bölgesinde, Türk Silahlı Kuvvetleri’mizin konvoyuna gerçekleştirilen kalleş saldırıda şehit olan kahraman askerimize Allah’tan rahmet, yaralı askerlerimize acil şifalar diliyorum. Aziz milletimizin başı sağ olsun” dedi.

Öte yandan İletişim Başkanı Fahrettin Altun da sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti:

“İdlib’te, Türk Silahlı Kuvvetleri’mizin konvoyuna gerçekleştirilen hain saldırıda şehit olan kahraman askerimize Allah’tan rahmet, yaralı askerlerimize acil şifalar diliyorum. Milletimizin başı sağ olsun. Terör örgütünün kökünü kazıyana kadar kararlı mücadelemiz sürecektir.”

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