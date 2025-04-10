Papa Francis, Kral Charles ve Kraliçe Camilla ile Vatikan’da görüştü

Vatikan, çarşamba günü Papa Francis’in İngiltere Kralı Charles III ve Kraliçe Camilla’yı özel bir görüşmede kabul ettiğini duyurdu. Görüşme, kraliyet çiftinin İtalya’ya gerçekleştirdiği dört günlük resmi ziyaret kapsamında gerçekleşti ve çiftin 20. evlilik yıldönümüne denk geldi.

Papa Francis, geçtiğimiz haftalarda geçirdiği hayati risk taşıyan çift taraflı zatürre nedeniyle beş hafta hastanede kalmış, bu süreçte Vatikan’daki resmi ziyaretler ertelenmişti.

Papa Francis, Kral Charles arasında 20 dakikalık samimi görüşme

Kral Charles ile daha önce planlanan resmi görüşme, Papa‘nın sağlık sorunları nedeniyle ertelenmişti. Ancak Papa’nın sağlık durumu göz önünde bulundurularak yeniden yapılan davet, görüşme sabahı netlik kazandı. Görüşme yaklaşık 20 dakika sürdü ve taraflar birbirlerine hediyeler takdim etti.

Vatikan’dan yapılan açıklamada, Papa’nın kraliyet çiftini yıldönümlerinden dolayı tebrik ettiği, Charles ve Camilla’nın ise Papa’ya geçmiş olsun dileklerini ilettiği ifade edildi.

Gelecek ziyaret masada

Buckingham Sarayı’ndan yapılan açıklamada, “Majesteleri, Papa’nın kendilerini kabul edecek kadar sağlıklı olmasından büyük mutluluk duymuştur. Kendisini şahsen tebrik etme fırsatı bulmaktan memnun kaldılar” denildi.

Vatikan’ın yayımladığı fotoğrafta Kraliçe Camilla’nın Papa’nın elini sıktığı, Kral Charles’ın ise kırmızı bir hediye kutusunu taşıdığı görülüyor. Papa Francis’in görüşme sırasında oksijen tüpü kullanmadığı ve kısa sürelerle tüpsüz kalabildiği de kaydedildi.

