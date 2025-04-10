Cumhurbaşkanı Erdoğan ile DEM Parti heyeti bir araya geldi

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, DEM Parti İmralı heyetiyle Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde bir araya geldi. 1 saat 25 dakika süren kritik görüşme, Erdoğan’ın 2012 yılında Selahattin Demirtaş ve Gültan Kışanak’la yaptığı buluşmadan sonra taraflar arasında gerçekleşen ilk temas oldu.

DEM, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı ziyaret etti

Görüşmenin, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin geçtiğimiz günlerde terörist başı Abdullah Öcalan’a yaptığı çağrının ardından gelmesi dikkat çekti. Bu çağrıyla başlayan süreçte, DEM Parti heyeti siyasi partilerle iki tur görüşme gerçekleştirmişti.

Heyette kimler vardı?

Görüşmede DEM Parti’yi Sırrı Süreyya Önder ve Pervin Buldan temsil etti. AK Parti cephesinden ise Genel Başkanvekili Efkan Ala ile birlikte Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanı İbrahim Kalın yer aldı. Basına kapalı yapılan görüşmeden ilk kareler de paylaşıldı.

Barış ve siyaset vurgusu

Görüşme öncesi açıklamalarda bulunan Sırrı Süreyya Önder, “Sürecin geldiği noktayı sayın Cumhurbaşkanı’na arz edeceğiz. Görüşme ve önerileri paylaşacağız. İnanıyoruz ki hem demokratik siyaset alanı, hem barış ve buna dair faaliyetler bundan sonra çok daha seri ve nitelikli adımlarla devam edecektir.” dedi.

Pervin Buldan ise “Bazı notlarımız var. Önemli bir görüşme olduğunu ifade etmek isterim. Şimdiye kadar birçok görüşme gerçekleştirdik.” ifadelerini kullandı.

Görüşme sonrası beklentiler

Görüşmenin ardından kamuoyuna yazılı bir açıklama yapılabileceği belirtilirken Pervin Buldan, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın süreç hakkında ilk kez doğrudan bilgi alacağını ve önerilerini paylaşacağını vurguladı.

Saat 13.30’da başlayan kabulde olası çözüm süreci ve demokratik adımların yeniden gündeme gelmesi beklentisi kamuoyunda yankı buldu.