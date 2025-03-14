Putin’den Ukrayna Ateşkesi İçin Sert Şartlar

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Ukrayna’nın ve ABD’nin desteklediği 30 günlük ateşkes teklifini prensipte desteklediğini, ancak belirli konuların açıklığa kavuşturulması gerektiğini söyledi. Perşembe günü Moskova’da düzenlenen basın toplantısında konuşan Putin, “Fikir doğru, biz de destekliyoruz ama üzerinde çalışılması gereken noktalar var” dedi.

Putin, ateşkesin sadece geçici bir duraklama olmaması gerektiğini savunarak, “Bu ateşkes kalıcı barışa ve bu krizin kök nedenlerinin ortadan kaldırılmasına yol açmalı” ifadelerini kullandı.

Ancak Putin’in şartları Ukrayna cephesinde tepkiyle karşılandı. Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelensky, Rus liderin açıklamalarını “manipülatif” olarak nitelendirdi ve Putin’in ateşkesi gerçekten istemediğini savundu. Zelensky, “Putin doğrudan ‘hayır’ diyemiyor ama pratikte reddetmeye hazırlanıyor. Sürekli önkoşullar koyarak süreci çıkmaza sokuyor” dedi.

Kursk Bölgesi ve Askeri Dinamikler

Putin, Ukrayna’nın geçtiğimiz yıl Ağustos ayında askeri harekat düzenlediği Kursk bölgesini gündeme getirerek, bölgenin artık tamamen Rus kontrolüne geçtiğini iddia etti. “Ukrayna askerleri orada izole edildi. Onların iki seçeneği var: Teslim olmak ya da ölmek” ifadelerini kullanan Putin, Kursk bölgesinin durumu netleşmeden ateşkesin anlamsız olacağını belirtti.

Ukrayna’nın askeri komutanı Oleksandr Syrskyi ise Kursk bölgesinde savunma pozisyonlarını koruyacaklarını ve Rus ordusunun artan baskısına rağmen geri çekilmeyeceklerini vurguladı.

Putin ayrıca ateşkesin nasıl uygulanacağına dair sorular yöneltti:

“Bu 30 gün nasıl değerlendirilecek? Ukrayna asker toplamak, silahlanmak ve eğitim yapmak için mi kullanacak, yoksa bu tamamen durdurulacak mı?”

“Ateşkesin ihlal edilip edilmediğini kim denetleyecek?”

“2.000 km’lik cephe hattında ateşkes nasıl sağlanacak?”

Trump Devreye Girecek mi?

ABD eski başkanı ve şimdiki Cumhuriyetçi aday Donald Trump, Putin’in açıklamalarının ardından ateşkesi desteklediğini duyurdu. Beyaz Saray’da yaptığı açıklamada, “Rusya’nın ateşkesi kabul etmesini istiyoruz. Bunun iyi bir adım olacağını düşünüyoruz” dedi.

Trump, NATO Genel Sekreteri Mark Rutte ile yaptığı görüşmede, Ukrayna ile ateşkesin detaylarını konuştuğunu belirtti ve şu ifadeleri kullandı:

“Ukrayna ile toprak ve sınır konularını ele aldık. Ateşkes ve nihai anlaşma için pek çok detay zaten görüşüldü.”

Ancak Trump’ın Ukrayna’nın NATO üyeliği hakkındaki yorumları dikkat çekti. Basın mensuplarının Ukrayna’nın NATO’ya katılım süreci hakkında yönelttiği soruya, “Herkes bu sorunun cevabını biliyor” diyerek yanıt verdi.

Yaptırımlar ve Ekonomik Baskılar

ABD, Rusya’ya yönelik ekonomik baskıyı artırmak için yeni yaptırımlar açıkladı. Rus petrol ve doğal gaz sektörüne yönelik ek kısıtlamalar getirildi ve Rus finans sistemine erişim daha da zorlaştırıldı.

Kremlin ise ABD’nin sunduğu ateşkes önerisini resmen reddetti. Kremlin Danışmanı Yuri Uşakov, teklifin Rus çıkarlarını karşılamadığını belirterek, “Bu öneri bizim güvenlik taleplerimizi içermiyor” dedi.

Savaşın Maliyeti ve Kayıplar

Rusya, 2022’nin Şubat ayında başlattığı işgal sürecinde şu ana kadar Ukrayna topraklarının yaklaşık %20’sini kontrol altında tutuyor. Ancak savaşın maliyeti her iki taraf için de ağır oldu.

BBC’nin analizine göre, Rusya’nın savaşta 95.000’den fazla asker kaybettiği doğrulandı. Ancak gerçek rakamların çok daha yüksek olduğu tahmin ediliyor.

Rusya Savunma Bakanlığı, Eylül 2022’den bu yana resmi kayıplarını açıklamıyor ve o dönemde sadece 5.937 askerin öldüğünü bildirmişti.

Ukrayna ise Aralık 2024’te yaptığı açıklamada 43.000 asker kaybettiğini duyurdu. Batılı analistler, bu rakamın gerçek kayıpların altında olabileceğini belirtiyor.

Barış Sürecinde Belirsizlik Sürüyor

Putin’in açıklamalarının ardından ateşkes sürecinin nasıl ilerleyeceği belirsizliğini koruyor. Ukrayna hızlı bir ateşkes sonrası kalıcı barış görüşmelerini desteklerken, Rusya öncelikle tüm şartların belirlenmesini istiyor.

Öte yandan, Trump hızlı bir çözüm istediğini söylese de Putin’in “şartlı” yaklaşımı nedeniyle görüşmelerin uzun sürebileceği tahmin ediliyor.

