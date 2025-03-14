Fenerbahçe Avrupa’ya Veda Etti

UEFA Avrupa Ligi son 16 turunda İskoçya temsilcisi Rangers ile karşılaşan Fenerbahçe, ilk maçta aldığı 3-1’lik mağlubiyetin ardından rövanşta büyük bir mücadele ortaya koydu. Normal süresi ve uzatma bölümü 2-0 tamamlanan maçta sarı-lacivertliler, penaltı atışlarında 3-2 yenilerek Avrupa macerasına nokta koydu.

Fenerbahçe Mücadeleye Hızlı Başladı

İlk maçtaki kötü performansın ardından rövanşta sahaya daha istekli çıkan Fenerbahçe, karşılaşmanın ilk yarısını 1-0 önde kapattı. 45. dakikada Kostic’in sol kanattan yaptığı etkili ortasına Szymanski’nin gelişine vurduğu top filelerle buluştu ve Fenerbahçe soyunma odasına avantajlı gitti.

İkinci yarıya da baskılı başlayan sarı-lacivertliler, 73. dakikada Szymanski’nin bir kez daha sahneye çıkmasıyla skoru 2-0’a taşıdı. Mert Müldür’ün sağ kanattan taşıdığı topu ceza sahasına yerden çıkarmasıyla Polonyalı oyuncu ayak dışıyla şık bir vuruş yaparak farkı ikiye çıkardı.

Uzatmalar ve Penaltılar

Fenerbahçe, skoru koruyarak mücadeleyi uzatmalara taşımayı başardı. Ancak uzatma dakikalarında yakaladığı fırsatları değerlendiremeyen sarı-lacivertliler, Rangers’a karşı üstünlüğünü penaltı atışlarına taşıyamadı.

Seri penaltı atışlarında Fenerbahçe adına Dzeko ve Djiku başarılı olurken, Tadic, Fred ve Mert Hakan Yandaş penaltıları kaçırdı. Rangers’ta ise Hagi penaltıyı değerlendiremezken, Tavernier, Cerny ve Lawrence topu ağlarla buluşturdu ve İskoç ekibi adını çeyrek finale yazdırdı.

Jose Mourinho: “Turu Kazanmayı Hak Eden Bizdik”

Maç sonrası basın toplantısında konuşan Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, hak ettikleri bir galibiyeti kaçırdıklarını belirtti. Portekizli teknik adam, “İlk maçta iyi oynayamadık ancak ikinci maçı mükemmel oynadık. Tek oynayan takım bizdik, skora ulaşan takım bizdik. 90 dakika sonunda turu kazanmayı hak eden bizdik ve 120 dakika sonunda da öyleydik. Üç penaltısı verilmeyen takım da bizdik. Çok bariz penaltılar verilmedi.” şeklinde konuştu.

Takımın iyi hazırlandığını vurgulayan Mourinho, “Üç gün boyunca iyi antrenman yaptık, bilimsel bir yaklaşımla maça hazırlandık. Oyuncularımız öz güvenliydi ve mücadelelerini sahaya yansıttılar. Ancak penaltılar biraz da şans işidir. Bu şekilde elenmeyi tercih ederim, mükemmel bir dönüşle elenmeyi tercih ederim.” dedi.

Portekizli teknik adam, Fenerbahçe’nin Avrupa’da finale çıkabilecek güce sahip olduğunu belirterek, “Türk takımları için yarı finallere çıkmak bile çok zor. Kupa kazanmayı bırakın, yarı finaller bile büyük bir başarıdır. Ancak biz bu maçta çeyrek finale çıkmayı kesinlikle hak ettik.” ifadelerini kullandı.

Mourinho, Rangers’ın Avrupa Ligi’ndeki şansı hakkında da konuşarak, “Saygılı olmak istiyorum Rangers’a. Hocalarına, oyuncularına ve taraftarlarına. Futbolda her şey mümkündür. Grup aşamasında Bilbao’ya karşı oynadık, çok güçlü bir takım ve finalde orada olacak. Eğer Rangers, Bilbao’yu geçerse gerçekten mükemmel olur.” dedi.

Szymanski’nin Golleri Yetmedi

Fenerbahçe’nin Polonyalı orta saha oyuncusu Sebastian Szymanski, UEFA Avrupa Ligi’nde bu sezon ilk gollerini kaydetti. Sarı-lacivertli formayla geçen sezon oldukça etkili bir performans gösteren Szymanski, bu sezon değişen sistem nedeniyle hücum anlamında daha kısır bir görüntü çizmişti.

Süper Lig’de yalnızca 2 golü bulunan Szymanski, UEFA Şampiyonlar Ligi eleme turunda da 1 kez gol sevinci yaşamıştı. Rangers karşısında 45 ve 73. dakikalarda fileleri havalandıran Polonyalı oyuncunun performansı, Fenerbahçe’nin tur atlaması için yeterli olmadı.

Mert Müldür Sakatlandı

Sarı-lacivertlilerin milli oyuncusu Mert Müldür, mücadeleyi sakatlık nedeniyle tamamlayamadı. 85. dakikada sakatlık geçiren ve 87. dakikada kendini yere bırakan 25 yaşındaki futbolcu, 88. dakikada yerini Alexander Djiku’ya bırakmak zorunda kaldı. Müldür’ün durumu yapılacak kontrollerin ardından netleşecek.

Fenerbahçe, Avrupa’da yoluna devam edemese de Süper Lig ve Türkiye Kupası’nda mücadelesini sürdürecek.

