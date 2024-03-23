Rusya kana bulandı! Moskova’da konser salonu katliamı

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova da konser salonuna silahlı kişilerce düzenlenen terör saldırısına ilişkin “Tüm dünya toplumu, bu korkunç suçu kınamak zorundadır.” dedi.

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Zaharova, Telegram hesabından konuya ilişkin açıklama yaptı.

Zaharova, dünyanın dört bir yanındaki vatandaşların, Crocus City Hall’de düzenlenen saldırıya ilişkin bakanlığa telefon ederek, başsağlığı dileğinde bulunduğunu belirtti.

Arayanların, “tüm insanlığın gözleri önünde gerçekleşen bu kanlı terör saldırısını güçlü bir şekilde kınayan ifadeler kullandığını” kaydeden Zaharova, kurbanları kurtarmak için çaba sarfedildiğini kaydetti.

Zaharova, “Tüm dünya toplumu, bu korkunç suçu kınamak zorundadır.” ifadesini kullandı.

Moskova’da hafta sonu halka açık tüm etkinlikler iptal edildi

Olay yerine 50’den fazla ambulans ekibi ve acil servis görevlisi sevk edilirken, başkent Moskova’da havalimanlarında güvenlik önlemlerinin artırıldığı bildirildi.

Moskova Belediye Başkanı Sergey Sobyanin, hafta sonu Moskova’da tüm halka açık etkinliklerin iptal edildiğini kaydetti.

Acil Durumlar Bakanlığı Genel Müdürlüğü’nden TASS’a yapılan açıklamaya göre, binadaki yangını söndürmek için Moskova Havacılık Merkezi’nden helikopterler olay yerine gönderildi.

Şüpheliler Moskova’ya naklediliyor

Rusya’nın istihbarat teşkilatı Federal Güvenlik Servisi (FSB) bugün yaptığı resmi açıklamada, 4’ü saldırılara doğrudan karışan 11 şüpheliyi gözaltına aldıklarını ve Moskova’ya naklettiklerini duyurdu.

FSB açıklamasında şu ifadelere yer verdi;

“Özel servisler ve kolluk kuvvetlerinin eylemleri sonucunda Crocus Belediye Binası kompleksindeki terör saldırısına doğrudan karışan 4 teröristin de aralarında bulunduğu 11 kişi gözaltına alınırken, suç ortaklarının belirlenmesine yönelik çalışmalar sürüyor.

Terörist saldırıyı gerçekleştirdikten sonra suçlular, arabayla Rusya-Ukrayna sınırına doğru hareket ederek kaçmaya çalıştı. Özel ve kolluk kuvvetlerinin koordineli çalışmaları sonucunda 4 terörist de Bryansk bölgesinde birkaç saat arayla gözaltına alındı. Halihazırda Moskova’ya naklediliyorlar.”

Rusya’daki konser salonu saldırısında can kaybı 115’e yükseldi

Rusya’nın Moskova bölgesine bağlı Krasnogorsk’taki konser salonuna yönelik terör saldırısının bilançosu artıyor. Rusya Soruşturma Komitesi tarafından yapılan açıklamada, yangının söndürülmesinin ardından başlatılan enkaz kaldırma çalışmalarında daha fazla cansız bedene ulaşıldığı, hayatını kaybedenlerin sayısının 115’e yükseldiği ifade edildi. Ölüm nedenlerinin “ateşli silah yaralanması” ve “yangından kaynaklanan zehirlenmeler” olduğu kaydedildi.

Yangın sonrası çatı çökmüştü

Dün akşam saatlerinde “Picnic” rock grubunun konser verdiği binayı basan silahlı saldırganlar otomatik silahlarla etrafa ateş açmıştı. Saldırganların yanıcı maddeyle binayı ateşe vermesinin ardından çıkan yangın 12 bin 900 metrekarelik alanı kaplarken, binanın çatı kısmı çökmüştü. Yangın saat 01.00 sıralarında kontrol altına alınmış, enkaz kaldırma çalışmalarına başlanmıştı.

Saldırıyı gerçekleştiren 4 kişi, Bryansk bölgesinde Ukrayna sınırı yakınında yakalandı.

Öte yandan geçtiğimiz gün Vladimir Putin, beşinci kez Rusya’nın devlet başkanı oldu.

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