İşte video oyunlarından uyarlanan en iyi 10 dizi

Video oyun pazarı çok geniş. Her yıl yüzlerce yeni oyun üretiliyor. Ancak tüm dünyada geniş yankı uyandıran belli balı oyunlar bulunuyor. Oyuncuların büyük bir keyifle oynadığı bazı oyunlar ise zamanla dizi olarak karşımıza çıkıyor. İşte, Kadıköy Postası‘nın teknoloji ve diziseverler için derlediği o haber….

Diziye çevrilen 10 oyun!

Halo

Halo oyunu ilk kez piyasaya 2001 yılında sürüldü. Dizi ise 2022’de ekranlara gelmeye başladı. Bilim kurgu dizisi dünyanın dört bir yanında merakla takip ediliyor.

Gangs Of London

2006 yılında piyasaya sürülen oyunun dizisi 2020’de ekranlarla buluştu. PlayStation Portable için Getaway oyun serisinin üçüncü oyununa dayanan Gangs of London , etkili bir mafya patronunun suikasta kurban gitmesinin ardından İngiltere’nin başkentinin sokaklarında yaşanan kargaşayı konu alıyor. Dizinin ise üçüncü sezonu merakla bekleniyor.

Twisted Metal

Oyun 1995 yılında piyasaya sürüldü. Oyundan esinlenen dizi ise 2023 yılında ekranlara gelmeye başladı. Twisted Metal, 30. yıl dönümüne hızla yaklaşan PlayStation serisine yeni bir soluk getirdi. Oyunların tamamı aksiyonla ilgili olduğundan dizinin yaratıcılarının kıyamet sonrası bir yıkım derbisinden ilgi çekici bir hikaye yaratmanın bir yolunu bulması gerekiyordu. Neyse ki Twisted Metal , oyunların kara mizahını ve patlayıcı aksiyonunu bir araya getirirken aynı zamanda evrene orijinal bir katkı sağlayan bir başarı sağladı.

The Cuphead Show

2017 yılında oyun olarak piyasaya sürülen The Cuphead Show, 2022’de dizi serüvenine başladı. Cuphead oyunlarının estetiği büyük ölçüde Walt Disney ve benzerlerinin klasik animasyonlarından esinlenmiştir. Cuphead Show, oyunların konusu veya oynanışıyla hiçbir benzerlik taşımıyor. Bunun yerine, her köşesi yaratıcı dokunuşlarla dolu başka bir animasyon çağına neşeli bir geri dönüş. Cuphead ve Mugman’ın maceraları çoğu zaman başlarını belaya sokar ve bu, Şeytan ve Zar Kralı gibi oyunlardaki bazı patronların ortaya çıkmasına olanak tanır.

Castlevania: Nocturne

Castlevania: Nocturne ilk olarak piyasaya 1993 yılında çıktı. Oyunun dizisi ise 2023’te izleyiciyle buluştu. 1993 yapımı Castlevania: Rondo of Blood’dan uyarlanan dizi, Trevor Belmont’un soyundan gelen ve Vampire Killer kırbacının şu anki sahibi olan Richter Belmont’a odaklanan bir devam filmidir. Nocturne seriye yeni unsurlar ekliyor ve Fransız Devrimi ortamı büyüleyici bir alternatif tarih sunuyor. Devam dizisi, orijinal serinin iyi çalışmasını cesur ve yeni bir yönde sürdürüyor ve Castlevania’nın sonunun o kadar da trajedi olmadığını gösteriyor.

Cyberpunk: Edgerunners

Orijinal oyun 2020 yılında piyasaya sürüldükten sonra dizi 2022’te izleyiciyle buluştu. Oyun yaşanan bazı sorunlar sebebiyle eleştirilse de dizi geniş bir kitlenin beğenisini topladı. Mini dizi, teknolojinin harap ettiği karanlık dünyayı keşfetmek için mizahtan yararlanıyor. Edgerunners, oyunun hayranlarının umabileceği tüm yüksek riskli aksiyonu sunuyor ve bunu muhteşem görsellerle yapıyor.

Castlevania

İlk kez 1986’da oyun olarak piyasaya çıkan Castlevania 2017-2021 arasında dizi olarak karşımıza çıktı. Castlevania serisinin ilk vampir öldürme oyunundan tam otuz yıl sonra , animasyon serisi benzer eleştirilerle piyasaya sürüldü. Dizinin karanlık görsel stili, Gotik korku edebiyatına yapılan göndermelere mükemmel bir şekilde uyuyor.

Pokemon

Pokemon’u bilmeyen yoktur 1996 yılında oyun olarak çıkan yapım, 1997’de çizgi dizi olarak hayranlarıyla buluştu.

Tüm dünyayı kasıp kavuran Pokemon çılgınlığı 90’larda ülkemizde de popülerdi. 2016 yılında çıkan yeni oyun ise büyük tartışmalara sebep olmuştu.

Arcane

2009’da piyasaya çıkan League of Legends oyunu, Arcene isimli dizi uyarlamasıyla 2021’de ekranlara geldi.

Arcane’nin dünya yapısı ve karakterizasyonu o kadar dikkatli bir şekilde yürütülüyor ki League of Legends hakkında hiçbir bilgisi olmayan izleyiciler bile keyif alacak çok şey bulacak.

The Last Of Us

2013’te piyasaya çıkan The Last Of Us isimli oyun 2023’te ekranlara taşındı. HBO uyarlaması akıllıca senaryoya sadık kalarak hikayenin en az oyun kadar sürükleyici olan aslına sadık bir uyarlama tadında.

