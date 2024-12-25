Sofya’da heykeller kitaplarla canlandı

Bulgaristan’ın başkenti Sofya, geleneksel bir iyilik hareketine ev sahipliği yaptı. Fotoğrafçı İvan Şişiev ve eşi tarafından organize edilen Sketches of Sofia projesi, üst üste beşinci yılında da şehrin heykellerini kitaplarla süsledi. Sofya’nın Aleko Konstantinov, Penço ve Petko Slaveykovi, Yan Bibiyan ve şeytan Füt gibi ünlü heykellerinin üzerine özenle paketlenmiş kitaplar bırakıldı.

Charles Dickens, Terry Pratchett, Peyo Yavorov ve Neil Gaiman gibi ünlü yazarların eserleri, başkent sakinlerine yeni yıl öncesi anlamlı bir hediye oldu. Şişiev, bu hareketle geleceğe ışık tutmayı amaçladığını ifade ederek, “Kitabın anlam verdiğine ve geleceği yaratma gücüne sahip olduğuna inanıyorum. Gelecekten ise daha iyi bir hediye olamaz,” dedi.

Sketches of Sofia, Sofya halkını sanat ve edebiyatla buluşturmayı sürdürüyor. Bu anlamlı proje, şehrin sokaklarına hem sıcaklık hem de ilham taşıyor.

Kaynak: BNR.bg

Sofya Belediyesi’nin ailelere destek amacıyla 2015’te başlattığı donör programı sayesinde şimdiye kadar 55 bebek dünyaya geldi. Program kapsamında geçen yıl doğan 10 bebek arasında iki çift ikiz bebek de yer alıyor.

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