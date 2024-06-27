Stella Assange, Avustralyalı milletvekillerine teşekkür etti

Stella Assange , Perşembe günü Avustralya Parlamento Binası’na yaptığı ziyaret sırasında eşi WikiLeaks kurucusu Julian Assange’ın serbest bırakılması için kampanya yürüten tüm milletvekillerine teşekkür etti.

Stella Assange’den teşekkür ziyareti

Stella Assange, “Julian çok mutlu ve Avustralya halkına, parlamento üyelerine, hükümete ve ayrıca serbest bırakılmasının gerekliliğini dile getirmek için bir araya gelen muhalefete minnettar” dedi.

Assange , ABD Adalet Bakanlığı savcılarıyla yaptığı ve özgürlük için 14 yıldır süren hukuki mücadelesini sona erdiren bir anlaşma kapsamında ABD askeri sırlarını elde edip yayınlamaktan suçunu kabul ettikten sonra Çarşamba günü Avustralya’ya geldiğinden bu yana hiçbir kamuya açık yorumda bulunmadı .

Julian Assange’ı Eve Getirin Parlamento Grubu, 2019’da birkaç federal milletvekiliyle başladı ve WikiLeaks’in 2010 yılında ABD’nin Irak ve Afganistan’daki savaşlarına ilişkin yaklaşık yarım milyon belgeyi yayınlamasıyla ilgili kovuşturmanın çok uzun sürdüğü konusunda fikir birliği oluşmasıyla, Canberra’daki toplam beş üyeden biri olarak 47’ye çıktı.

Avukatları şimdi bu kamusal ve siyasi desteği, Assange’ın mahkûmiyetinin affedilmesi yönündeki bir kampanyaya yönlendirmek istiyor.

Avukat Barry Pollack, “Başkan Joe Biden veya sonraki herhangi bir başkan, Julian Assange’ı kesinlikle af edebilir ve bana göre bunu yapmalıdır” dedi.

Ancak Avustralyalı milletvekilleri, Assange’ın eve dönme zamanının geldiği konusunda büyük ölçüde hemfikir olsa da, onun, hükümet müdahalesi sayesinde yakın zamanda Çin, İran ve Myanmar’daki keyfi gözaltından serbest bırakılan Avustralyalılarla aynı düzeyde desteği hak edip etmediği konusunda fikir ayrılığına düştüler.

Başbakan Anthony Albanese, Assange’ın Londra hapishanesinden salıverilerek Batı Pasifik’te bir ABD topluluğu olan Kuzey Mariana Adaları’na gitmesini sağlayan ve burada Casusluk Yasası uyarınca tek bir suçlamayı kabul eden diplomatik darbenin sorumlusu olarak anılıyor .

Assange’ın, Belmarsh Hapishanesi’nde suçluların iadesine karşı mücadele ederek geçirdiği beş yılın hakkını vererek, daha fazla hapis cezasına çarptırılmadan Avustralya’ya dönmesine izin verildi.

Muhalefet milletvekilleri, Albanese’nin, eski bilgisayar korsanı Canberra’ya geldikten birkaç dakika sonra Assange’a telefon ederek Avustralya’nın en önemli güvenlik ortağı olan ABD ile ilişkilere zarar verme riskiyle karşı karşıya kaldığını öne sürüyor.

Muhalefetin dış ilişkiler sözcüsü Simon Birmingham, “Anthony Albanese’in Julian Assange’ı casusluk eylemlerinde bulunduğunu kabul ettiği gün evinde karşılaması ne gerekli ne de uygun.” dedi. Ancak Stella Assange, kocasının asla suçlanmaması gerektiğini savundu.

“Gazetecilik yapmaktan suçlu bulundu. Bu dava gazeteciliği, gazetecilik faaliyetini, standart gazetecilik faaliyetini haber toplama ve yayınlama olarak suç sayıyor,” dedi.

Assange , ABD’nin Irak ve Afganistan’daki askeri yanlışlarının ayrıntılarını içeren savaş kayıtlarını ve diplomatik yazışmaları alıp yayınlamakla suçlanıyordu . Faaliyetleri, normalde gizlenebilecek askeri davranışları gün ışığına çıkarmadaki rolünü müjdeleyen ve gazeteciler üzerinde caydırıcı bir etki yaratacağı konusunda uyarıda bulunan basın özgürlüğü savunucularından büyük bir destek gördü. WikiLeaks tarafından yayınlanan dosyalar arasında, 2007 yılında Amerikan kuvvetlerinin Bağdat’ta düzenlediği ve aralarında iki Reuters gazetecisinin de bulunduğu 11 kişinin ölümüne yol açan Apache helikopter saldırısının videosu da vardı.

Assange, destekçileri tarafından şeffaflığın savunucusu olarak kutlandı, ancak davranışının hayatları riske attığı ve geleneksel gazetecilik görevlerinin sınırlarının çok ötesine geçtiği konusunda ısrar eden ulusal güvenlik şahinleri tarafından eleştirildi.

Assange’ın dönüşünün ardından düzenlenen basın toplantısında sorgulanan Albanese, kendisini ABD yetkilileri tarafından haksız yere takip edilen bir gazeteci olarak görüp görmediğini söylemeyi reddetti.

Albanese, “Julian Assange ve faaliyetlerine ilişkin farklı görüşlerin olmaya devam edeceğini düşünüyorum” dedi.

Albanese, “Başbakan olarak benim görevim, insanların görüşleri ne olursa olsun, devam eden bu hapsetme işleminin hiçbir amaca hizmet etmeyeceğini kesin bir şekilde söylemek oldu.” diye ekledi.

Avustralya Dışişleri Bakanı Penny Wong, suçun affedilmesi için hükümeti Assange kampanyasından uzaklaştırdı.

Wong, “Bu, Assange ve hukuk ekibinin meselesidir ve bu konudaki karar ABD’nin meselesidir. Bizim sevindiğimiz şey onun evde olması. Hapsedilmesinin uzun sürdüğünü düşünüyorduk” dedi.

2022 yılında cezaevinde eşiyle evlenen Güney Afrika doğumlu avukat Stella Assange, gelecekteki kariyerine dair pek fazla ipucu vermedi.

“Her gün okyanusta yüzmeyi planlıyor. Gerçek bir yatakta uyumayı planlıyor. Gerçek yemeği tatmayı ve özgürlüğünün tadını çıkarmayı planlıyor” dedi.

“Julian tanıdığım en ilkeli adam ve her zaman insan haklarını savunacak, adaletsizliğe karşı sesini yükseltecek ve bunu nasıl yapacağına karar verebilir çünkü o özgür bir adam” diye ekledi.

WikiLeaks’in kurucusu Julian Assange, ABD Adalet Bakanlığıyla yaptığı anlaşma uyarınca “casusluk yasasını ihlal ettiği” suçlamasını kabul etti.

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