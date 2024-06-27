Bolivya’da darbe girişimi lideri tutuklandı

Bolivya polisi, başkent La Paz’daki başkanlık sarayının askerler tarafından basılmasından saatler sonra darbe girişiminin liderini tutukladı.

Zırhlı araçlar ve birlikler, önemli hükümet binalarının bulunduğu Murillo Meydanı’nda mevzilenmişti. Daha sonra hepsi geri çekildi.

Bolivya’da sıcak saatler

Sorumlu isyancı askeri lider General Juan José Zúñiga, “demokrasiyi yeniden yapılandırmak” istediğini ve Başkan Luis Arce’e şimdilik saygı duymakla birlikte, hükümette bir değişiklik olabileceğini söylemişti. Kendisi şu anda tutuklu.

Başkan Arce darbe girişimini kınadı ve halkı “demokrasi adına örgütlenmeye ve harekete geçmeye” çağırdı.

Cumhurbaşkanlığı sarayının içinden ülkeye gönderdiği televizyon mesajında, “Bolivya’da can almaya yönelik darbe girişimlerine bir kez daha izin veremeyiz” dedi.

Onun sözleri, demokrasi yanlısı göstericilerin hükümeti desteklemek için sokaklara çıkmasıyla açıkça yankı buldu.

Arce ayrıca yeni askeri komutanlar atayacağını duyurdu ve General Zúñiga’nın Bolivya’nın eski lideri Evo Morales’i açıkça eleştirdikten sonra görevden alındığı yönündeki haberleri doğruladı.

Morales ayrıca darbe girişimini kınadı ve General Zúñiga ile “suç ortaklarına” karşı suç duyurusunda bulunulması çağrısında bulundu.

Savcılık suç soruşturması başlattı.

Bunun, iktidarın daha geniş bir şekilde çözülmesinden ziyade, kısa ömürlü ve yanlış değerlendirilmiş bir askeri ayaklanma olduğu giderek daha açık hale geliyor.

Yine de önümüzdeki haftalar, General Zuñiga’nın askeri ayaklanmasının münferit bir olay olup olmadığının belirlenmesinde kilit rol oynayacak.

Elbette hükümet artık daha savunmasız görünüyor ve diğerleri Bay Arce’nin yönetimini ordu yerine siyaset yoluyla da olsa yerinden etmeye çalışabilir.

Ayrıca Bolivya solunun nüfuzlu eski devlet başkanı ve kıdemli devlet adamı Evo Morales’in desteğine de güvenebilirdi.

Morales, destekçilerine, özellikle de ülkenin yerli koka yetiştiricileri hareketine, darbe girişiminin sona ermesi talebiyle sokaklara çıkma çağrısında bulundu.

Bu popüler güç gösterisi, eski lider Jeanine Áñez de dahil olmak üzere “siyasi mahkumların” serbest bırakılmasını da içeren General Zuñiga’nın planlarına karşı kararlılığın güçlendirilmesine yardımcı olmuş olabilir .

Birlikler tarafından ele geçirildikten sonra Murillo Meydanı’nda konuşan General Zúñiga, “Bu vatanı geri alacağız.

“Ülkeyi elitler, ülkeyi yok eden vandallar ele geçirdi.”

Pazartesi günü televizyona çıktıktan sonra, eski başkanın bunu yapması yasaklanmış olmasına rağmen, gelecek yıl yeniden aday olması halinde Bay Morales’i tutuklayacağını söyleyerek görevden alındı.



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