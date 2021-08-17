Tek Vaka Görüldü, Tüm Ülke Kapandı!

Yeni Zelanda Başbakanı Jacinda Ardern, ülkenin en büyük şehri Auckland’da altı ay içinde ilk koronavirüs vakasının bildirilmesinin ardından bugün ülkeyi sıkı bir karantina altına aldı.

Ani duyuru ülkede küçük çaplı bir kaos yaşanmasına neden oldu. Temel ihtiyaç maddelerini edinmek isteyen halk marketlere hücum etti.

Tüm Yeni Zelanda, Çarşamba gününden itibaren en az üç gün boyunca dördüncü seviye karantinada olacak. Enfekte kişinin yaşadığı Coromandel kasabasının bağlı olduğu Auckland şehrinde ise bu süre 7 gün olarak belirlendi.

Başbakan Ardern düzenlediği basın toplantısında, “Bundan olabildiğince çabuk kurtulmak için yapabileceğimiz en iyi şey, en sert kuralları uygulamaktır” dedi.

Karantina kapsamında tüm işletmeler, ofisler ve okullar kapanacak, sadece temel ihtiyaç maddelerinin satıldığı dükkanlar açık kalacak.

Yeni Zelanda’da en son şubat ayında koronavirüs vakası bildirilmişti. Salgın sürecinde ülkede toplam 2500 vaka görülürken 26 kişi hayatını kaybetti.

Yeni Zelanda doları, karantina ilan edildikten sonra %1.5 düşüşle 0.6926 $’a geriledi.