Politika

CHP Binasına Yeni Pankart: Sınır Namustur

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) göçmen karşıtı politikalarını sürdürürken yeni bir adım daha attı.

NationalTurk fotoğrafı NationalTurk3 hafta önce
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CHP Genel Merkez binasına “Sınır namustur” yazılı pankart asıldı. Pankartta, CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu’nun fotoğrafı da yer aldı.

Türkiye’de göçmenlerle ilgili tartışmalar sürerken, CHP Genel Merkez binasına asılan “Sınır namustur” yazılı pankart da tartışmaları körükledi.

Pankartta fotoğrafı yer alan CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, kişisel Twitter hesabındaki arka fonunu da “Sınır namustur” yazılı görselle değiştirdi.

NationalTurk fotoğrafı NationalTurk3 hafta önce
0 14.556 Bir dakikadan az

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