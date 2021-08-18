Politika
CHP Binasına Yeni Pankart: Sınır Namustur
Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) göçmen karşıtı politikalarını sürdürürken yeni bir adım daha attı.
CHP Genel Merkez binasına “Sınır namustur” yazılı pankart asıldı. Pankartta, CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu’nun fotoğrafı da yer aldı.
Türkiye’de göçmenlerle ilgili tartışmalar sürerken, CHP Genel Merkez binasına asılan “Sınır namustur” yazılı pankart da tartışmaları körükledi.
Pankartta fotoğrafı yer alan CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, kişisel Twitter hesabındaki arka fonunu da “Sınır namustur” yazılı görselle değiştirdi.