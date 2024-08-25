Telegram CEO Pavel Durov, Fransa’da tutuklandı

Telegram’ın Genel Müdürü Pavel Durov, Paris’in kuzeyindeki bir havaalanında Fransız polisi tarafından tutuklandı.

Fransız medyası, Durov’un özel jetinin Le Bourget Havaalanı’na inmesinin ardından gözaltına alındığını bildirdi.

Yetkililer, 39 yaşındaki milyarderin popüler mesajlaşma uygulamasıyla ilgili suçlardan dolayı hakkında çıkarılan yakalama emri uyarınca tutuklandığını söyledi.

Soruşturmanın moderatör eksikliğiyle ilgili olduğu bildirilirken, Durov’un Telegram’ın suç amaçlı kullanımını engellemeye yönelik adım atmadığı iddia edildi.

Pavel Durov’un çifte vatandaşlığı bulunuyor

Durov Rusya’da doğdu ve Dubai’de yaşıyor. Birleşik Arap Emirlikleri ve Fransa’nın çifte vatandaşlığına sahip.

Telegram özellikle Rusya, Ukrayna ve eski Sovyetler Birliği ülkelerinde oldukça popüler.

Uygulama, Durov’un kullanıcı verilerini teslim etmeyi reddetmesinin ardından 2018’de Rusya’da yasaklandı. Ancak yasak 2021’de geri alındı.

Telegram , Facebook, YouTube, WhatsApp, Instagram, TikTok ve Wechat’ın ardından en büyük sosyal medya platformlarından biri olarak sıralanıyor .

Durov, 2013 yılında Telegram’ı kurmuş ve sattığı sosyal medya platformu VKontakte’de muhalif toplulukların kapatılması yönündeki hükümet taleplerine uymayı reddettikten sonra 2014 yılında Rusya’dan ayrılmıştı .

Rusya’nın Fransa Büyükelçiliği, Pazar günü Sayın Durov’a ulaşmaya çalıştıklarını duyurdu.

Facebook’ta şu ifadeler yer aldı: “P. Durov’un gözaltına alınmasına ilişkin medyada çıkan haberlerin ardından, Fransız yetkililerden derhal gözaltına alınma nedenlerini açıklığa kavuşturmaları, Durov’un haklarının korunmasını sağlamaları ve konsolosluk erişimini kolaylaştırmaları istendi.

“Fransız makamları şu an itibariyle bu konuda işbirliği yapmıyor.

“P. Durov’un avukatıyla iletişim halindeyiz.”

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Maria Zakharova, Batılı insan hakları STK’larının 2018 yılında Rusya’nın Telegram’ın Rusya’daki çalışmalarına “engel koyma” kararını eleştirmesinin ardından Telegram’da bir paylaşım yaparak, Batılı insan hakları STK’larının Durov’un tutuklanması konusunda sessiz kalıp kalmayacaklarını sordu.

Çok sayıda Rus yetkili, işadamının tutuklanmasını kınadı.

Kendi sosyal medya sitesinde barındırdığı içerik ve moderasyon konusunda yoğun eleştirilere maruz kalan X sahibi Elon Musk, durum hakkında defalarca paylaşım yaptı. Bir paylaşımına #freepavel etiketini ekledi ve bir diğerinde şunları yazdı: “POV: Avrupa’da 2030 yılındayız ve bir meme’i beğendiğiniz için idam ediliyorsunuz.”

Telegram, 200.000 üyeye kadar gruplara izin veriyor; eleştirmenler, bunun yanlış bilginin viral olarak yayılmasını ve kullanıcıların komplocu, neo-Nazi, pedofili veya terörle ilgili içerikleri paylaşmasını kolaylaştırdığını savunuyor.

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