Nihat Genç, 4 büyük kulübün harcadığı paraları Dilan Polat olayına benzetti

Nihat Genç: İnsanları enayi yerine koyuyor!

Nihat Genç son zamanlarda futbol kulüplerinin büyük yankı uyandıran harcamalara değinerek “İktidar milleti daha derin uyutmak için çare mi arıyor?” dedi.

Nihat Genç Türkiye’deki Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor olarak adlandırılan dört büyük futbol kulübünün transfer harcamalarının, kaynağı belirsiz, normal olmayan seviyelere ulaştığı ve bu durumun ekonomik krizle çeliştiği vurgularken, bu anormal durumu, popüler fenomen Dilan Polat olayına benzettti.

“Dört büyük kulüpler futbol tarihimizin transfer rekorunu kırdılar ve akıl almaz ve nereden geldiği bilinmez milyon dolarlar harcadılar!

Bu kadar kaynağı bilinmez para, normal değil, değişik tür bir Dilan Polat olayı mı ve derin bir ekonomik krizde olacak şey hiç değil!

Ve TRT on yıllar sonra Avrupa kupa maçlarını şifresiz vereceğini açıkladı, bu da normal değil!

Yoksa iktidar milleti daha derin uyutmak için çare mi arıyor?

Karun kadar zengin işadamlarımız kulüp başkanlığı için soyunmuş, Yılport’un sahibi öyle böyle değil dünya çapında denizci!

Galatasaray’la sponsorluk anlaşması yapan Ahlatcı Holding Çorumspor’u yönetiyor, yani Hitit tarlalarında altın para sikke ve antika eserlerle zengin olup bugün ülkemiz kuyumcularının en büyük altın tedarikçisi!

Trabzonluların derdi daha büyük Abdullah Avcı’yla takımın ruhunun bozulduğunu, atak hızlı seri ileriye dikine oynayan takımın yan paslarla pasif futbol oynattığını söylüyorlar!

Öyle ki, istediğin kadar çevik hızlı çabuk topçuları getir, anında takımın ruhsuz durgun oyununa adapte oluyorlar!

Tıpkı CHP gibi!

İsrail bir Lübnan’ın bir Suriye’nin cephaneliklerini havaya uçuruyor ve Akdeniz tarihinde hiç olmamış sayıda savaş gemileriyle dolu!

Savaşın ortasındayız ve korkunç senaryo: ‘Türkiye’yi de tehdit eden nihai bir savaş mı?’

Dünya tarihlerinin gelmiş geçmiş en ağır silahların konuşlandığı bir harita ve konjönktürün ortasında AKP’nin kalkıp Eylül ayı itibariyle yeni Anayasa’yı tartışmaya açıyoruz demesi normal mi?

Savaş tehdidinde yapılacak ilk iş iç çatışmayı-savaşı değil aksine iç cepheyi sağlam tutup birlik beraberlik içinde olmaktır!

Savaşların ortasında anayasanın milli egemenlik maddelerini değiştiriyorsan bu normal değildir!

Bu öngörü aklı yeten herkesindir, normal olmayan bu durum tarihlerde görülmemiş bu kuşatmanın tehdidiyle ilgilidir!

AKP Annan Planı ve açılımlar vaadiyle iktidara taşındı ve sonuç, Allah’tan Kıbrıs’ta Rumlar Annan’a karşı çıktı ve Hendek savaşlarında Özel Harekatın yedi yüz en güçlü ve yakışıklı çocuğunu şehit verdik!

Şimdi yeniden Türkiye Cumuhuriyeti anayasasının milli egemenlik maddelerini gündeme taşımak delilikten öte!

Türk milletini Irak’taki Kerkük statüsüne indirecek korkunç bir anayasa değişikliğinden söz ediyoruz!

Panik endişe ve korkuyla iç çatışmayı tırmandıracak bir anayasa değişikliğinin ekonomik krizin önüne alınması hiç de normal değil!

CHP’si AKP’si Damat Ferid’likte yarışıyor!

AKP muhalefete iş düşmeden ben daha iyi Damat Feritlik yaparım, diyor, CHP, hayır dayatmalara karşı en iyi Damat Feridliği ben yaparım derdinde!

Değilse her iki parti de ekonominin derdinde olur anayasa değiştirmek gibi toplum huzurunu kışkırtmanın peşinde olmaz!

Milletçe ruh halimiz, soykırım savaşının ortasında ağlayarak konuşan Gazzeli çocuktan farksız: ‘çocukluğumu yaşayamadım her gün kaçıyoruz, ölsem de rahat etsem’ diyorum!

Ölsek bile rahat edemeyiz, çünkü çocuklarımız var, Cumhuriyet’in emaneti var!

Öyle bir anayasa değişikliği ki bir günde Türk milletinin egemenlik iddiasındaki her yurttaşımızı ve bizleri PKK gibi terörist ilan edebilecekler, çünkü yeni anayasaya göre Türk milletinin egemenliği elinden alınıyor!

Korktuğumuz Yugoslavya anayasası ve Irak anayasası, şehirler bölgeler etnik mezhep ayrılmaya çözülmeye dağılmaya ve birbiriyle iç savaşa!

CHP on yıllardır yan paslarla pasif siyasetiyle tüm seçmenini uyuşturmuş!

CHP on yıllardır Trabzonspor gibi İmamoğlu’ndan Kılıçdaroğlu’na yine Özgür Özel’den Mansur Yavaş’a yan paslarla pasif siyasetiyle tüm seçmenini uyuşturmuş!

Bugün artık CHP’li seçmen ya da sen, ben, hadi bir şey yapalım desek ne yapabiliriz elimiz kolumuz bağlı!

İç siyasette herkesi herkese düşürüp herkesin elini kolunu bağlayarak kimsenin kimseye güveni inancı kalmayarak Altılı masalar kurarak CHP dizayn edilerek ve milli görüşten ılımlı islam çıkartılarak ve Fetösü liberalleriyle işte nihai hedef: bugünü hazırladılar!

Türk milletinin egemenlik hakları alındığında artık bize düşen onurlu bir ölüm?

Kaçmak aklımın ucundan geçmez, o halde kafayı mı sıkacağız kendimizi mi yakacağız?

Onu eleştirme bunu eleştirme diye diye! Holding medyasında yaza çize! Sömürgeci şirketlerin ve tarikatların önünü aça aça! İhalelere ve adam kayırmaya susa susa! Kişisel servetlerinizi vatandan üstün ve Allah’tan dinden ahlaktan hukuktan önce göre göre! Ondan kork bundan çekin, o topa girme buna laf etme, diye diye!

Elitleriyle akademisiyle medyasıyla ve geçim derdinden başınızı kaşıyacak vakit bulamayan insanımızla,ve Cumhuriyet’i inkar etmiş ruhu gitmiş işgal edilmiş CHP’siyle ve pek tabii dünya liderinin saraylarıyla adamlarıyla kokuşmuşluğuyla hukuksuzluğuyla keyfi rejimiyle, bugüne geldik!

Fetöcüsü İslamcısı etnikçisi liberali acaba niye Kurtuluş Savaşı’nı aşağıladılar ve şimdi aynı ağızlar Malazgirt’te Türk ordusu dahi yoktu, Malazgirt’te Türkler azınlıktaydı diyecek kadar kafayı neden sıyırmışlar!

Ve sonunda yüzyıllık Cumhuriyet’i, Batı dışı toprakların en büyük anti-emperyalist savaşını ve milli bağımsızlığını Türk milletinin elinden alıyorlar!

Söyleyin ey ahali! İngilizler’in köpeği kuvayı milliye düşmanı Damat Ferid ve türevlerinden başka elinizde ‘tercih’ kaldı mı?

O kara işgal günlerindeki ne diyordu Damat Ferid, ‘sarayı ve padişahı güvenceye alalım, anlaşmaya razı olalım, nasılsa İngilizlerin kızgınlığı bir müddet sonra gider!’

Bugün ne diyor CHP’liler, hukuki sorunları çözersek dayatmalar ortadan kalkar ekonomi rayına girer, Borsa’nın ve sıcak paranın kızgınlığı gider!

AKP ne diyor, ‘geçmişte ve bugünde en iyi Damat Ferid biziz çünkü dini bütün halkımız dünya lideri Tayyip’e tapıyor!’

Peki işgalciler dayatanlar ne diyor, o halde yapın da görelim, anayasayı değiştir, senle devam edelim, yoksa alternatifin hazır, İmamoğlusu Özel’i geliyor ona göre!

AKP’nin el çabukluğuyla anayasayı değiştirmek için elini hızlı tutmasının sebebi çok basit, yedekte bekleyen Damat Feridler