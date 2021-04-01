The Ever Given isimli gemiyi Mısır soruşturma sonuna kadar alıkoyacak

Süveyş Kanalı’nda yaşadığı kazayla günlerce kanalın kapanmasına yol açan gemiyle ilgili soruşturma başlatıldı. Mısır’daki Süveyş Kanal İdaresi Başkanı Usame Rabi, El-Hayat televizyonuna yaptığı açıklamada, 6 gün boyunca deniz trafiğinin durmasına neden olan “The Ever Given” isimli dev konteyner gemisine ilişkin dün başlatılan soruşturma çerçevesinde Kanal İdaresinden bir komisyon oluşturulduğunu söyledi.

Rabi, komisyon üyelerinin göller bölgesine çekilen gemideki belgeleri ve kara kutuyu inceleyerek mürettebatı sorgulayacağını aktardı.

Geminin soruşturma tamamlanıncaya kadar alıkonulacağını ifade eden Rabi, soruşturmanın en az bir hafta süreceğini dile getirdi. Süveyş Kanal İdaresi Müsteşarı Seyyid Şeişa, dün, konteyner gemisinin yaptığı kaza ve karaya oturmasıyla ilgili soruşturma başlatıldığını duyurmuştu.

Geminin yüzdürülmesi ve kanalın trafiğe açılmasına rağmen bu süreçte yaşanan ekonomik zararın nasıl tazmin edileceği konusu muğlaklığını koruyor.

Kanalın kapalı kaldığı her gün Mısır ve dünya ekonomisine milyarlarca dolara mal oldu.