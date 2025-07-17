Zelenskiy’nin yeni başbakanı Yulia Svyrydenko göreve başladı

Ukrayna’da siyasi dengeleri etkileyecek bir değişim yaşandı. Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy’nin başbakanlığa aday gösterdiği Yulia Svyrydenko, parlamentonun onayıyla ülkenin yeni başbakanı oldu. 39 yaşındaki Svyrydenko, bu göreve gelen ilk kadın siyasetçi olarak Ukrayna tarihine geçti.

Parlamento güvenoyu verdi

450 sandalyeli Ukrayna parlamentosunda yapılan oylamada, Svyrydenko’ya 262 milletvekili destek verdi. Muhalefet bazı eleştiriler getirse de çoğunluk, yeni başbakanın kriz dönemindeki deneyimine güven duydu.

Zelenskiy’den “yenilik” vurgusu

Başkan Zelenskiy, yaptığı açıklamada Svyrydenko’nun kabinede köklü bir değişim yaratacağını söyledi. 2020’den bu yana başbakanlık görevini sürdüren Denis Şmigal’in yerini alan Svyrydenko, aynı zamanda başbakan yardımcısı ve ekonomi bakanı olarak kabinede yer alıyordu.

Ekonomiden savunmaya yeni rota

Yeni başbakan, göreve başlarken yaptığı açıklamada, Ukrayna’nın ekonomik potansiyelini artırmak, vatandaşlara destek programlarını genişletmek ve yerli savunma sanayisini geliştirmek gibi hedefleri öncelik olarak sıraladı.

Yulia Svyrydenko, uluslararası müzakere tecrübesiyle öne çıkıyor

Svyrydenko, sadece iç siyasette değil, uluslararası müzakerelerde de aktif bir isim. Mayıs ayında ABD ile yapılan değerli maden anlaşmasını Ukrayna adına imzalamış, Avrupa Birliği ile yürütülen üyelik sürecinde de önemli rol üstlenmişti.

Muhalefetten eleştiri, destekten çok tartışma

Bazı muhalefet milletvekilleri, Svyrydenko’nun atanmasının perde arkasında Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreteri Andriy Yermak’ın etkisi olduğunu öne sürdü. Eski Cumhurbaşkanı Petro Poroşenko da bu atamayı “değişim değil, vitrin” olarak nitelendirdi.

Yolsuzluk iddialarına yanıt

Svyrydenko’nun üniversitede ders vererek elde ettiği gelirle ilgili tartışmalar da gündemdeki yerini koruyor. Muhalefet, yıllık gelirinin profesör maaşlarını aştığını iddia ederken, yeni başbakan bu kazancı ders verdiği zaman dilimleriyle savunuyor.

Yükseliş hikâyesi: Valilikten başbakanlığa

Svyrydenko’nun siyasi kariyeri, 2015 yılında Çernigiv bölgesinde başladı. Hızla yükselen siyasetçi, önce vali yardımcılığına, ardından da bakanlığa getirildi. Cumhurbaşkanlığı ofisinde görev almasının ardından, 2021 yılında başbakan yardımcısı ve ekonomi bakanı oldu.

