Trump’tan Coca-Cola hamlesi: Gerçek şeker kullanacaklar!

ABD Başkanı Donald Trump, Coca-Cola’nın klasik ürününde mısır şurubu yerine gerçek şeker kullanmaya geçeceğini duyurdu. Trump, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada bu değişimin kendi önerisiyle gerçekleştiğini belirtti. Ancak Coca-Cola’dan gelen açıklama, bu iddiayı doğrulamadı.

Coca-Cola’dan ‘teşekkür’ ama netlik yok

Trump, “Gerçek şeker, sadece daha iyi!” ifadeleriyle paylaştığı mesajında Coca-Cola’yla görüştüğünü ve şirketin değişiklik konusunda kendisiyle hemfikir olduğunu öne sürdü. Coca-Cola sözcüsü ise, Trump’ın ilgisine teşekkür ederken, “Ürün portföyümüzle ilgili yeni gelişmeleri yakında paylaşacağız” demekle yetindi. Şirket, ABD’deki üretimde kullanılan yüksek fruktozlu mısır şurubuna dair değişiklik planını doğrudan doğrulamadı.

Meksika’da var, ABD’de neden olmasın?

Dünya genelinde pek çok ülkede Coca-Cola’nın şeker kamışı kullanılarak üretildiği bilinirken, ABD’deki ürünler yüksek fruktozlu mısır şurubuyla tatlandırılıyor. Şirket, 2005’ten bu yana Meksika’dan ithal edilen “şekerli şişe Coca-Cola”yı ABD’de sınırlı ölçüde satıyor. Ancak Trump’ın açıklamasının ardından yerel üretimde de benzer bir dönüşüm olup olmayacağı belirsiz.

Mısır üreticilerinden tepki: Amerikan çiftçisi zarar görür

Trump’ın açıklaması mısır üreticileri arasında endişe yarattı. Mısır Şurubu Üreticileri Derneği Başkanı John Bode, “Gerçek şekere geçmek mantıklı değil” diyerek bu hamlenin yerli gıda üretiminde binlerce kişinin işini kaybetmesine ve ithalata bağımlılığın artmasına yol açacağını savundu. Ayrıca, “Bu değişimin besin değeri açısından bir faydası da olmayacak” dedi.

Trump ve Diet Coke ilişkisi

Trump’ın favorisi ise yıllardır Diet Coke. Başkanlığı döneminde Oval Ofis’teki masasına özel bir kırmızı buton yerleterek, istediğinde bir görevli aracılığıyla diyet kola getirtmesiyle gündeme gelmişti. Her ne kadar geçmişte Diet Coke hakkında “çöp” benzeri ifadeler kullansa da, kameralara sık sık elinde Diet Coke’la yansıdı. Hatta 2018’de The New York Times, Trump’ın günde 12 şişe Diet Coke tükettiğini yazmıştı.