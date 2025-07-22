Trump’tan İran’a yeni tehdit: Gerekirse yine vururuz

ABD Başkanı Donald Trump, İran’ın nükleer tesislerine yönelik geçen ay gerçekleştirilen hava saldırılarının ardından yeniden tehditlerde bulundu. İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi’nin “hasar çok büyük” sözlerini alıntılayan Trump, “Tabii ki öyle, tıpkı söylediğim gibi. Gerekirse yine yaparız!” ifadeleriyle yanıt verdi. Trump ayrıca, operasyonun etkisini küçümseyen CNN’i hedef aldı ve “yalan haber” olarak niteledi.

“Nükleer tesisler yok edildi” mesajı

Truth Social üzerinden açıklama yapan Trump, İran’ın önemli nükleer tesislerinin Haziran ayındaki “Operation Midnight Hammer” kapsamında ağır bombardımana uğradığını belirtti. ABD ordusu, operasyon sırasında B-2 tipi hayalet bombardıman uçaklarıyla 13 bin kilogramlık “bunker buster” bombalar kullanarak üç nükleer tesisi hedef almıştı.

İran: Ciddi hasar var ama geri adım yok

İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi, Fox News’a verdiği röportajda, “Tesislerimiz ciddi şekilde hasar gördü” dedi. Ancak Arakçi, bu saldırılara rağmen uranyum zenginleştirme faaliyetlerinden vazgeçmeyeceklerini vurguladı. “Bu, bilim insanlarımızın bir başarısı. Artık sadece bilim değil, ulusal bir gurur meselesi” ifadelerini kullandı.

Beyaz Saray: Diplomasiye açığız

Beyaz Saray Sözcüsü Karoline Leavitt ise pazartesi günkü basın toplantısında, saldırıların ardından da diplomatik seçeneğin hâlâ masada olduğunu söyledi. Leavitt, “Başkan İran’a karşı önceliklerini açıkça ortaya koydu. Nükleer kapasitelerini yok etti. Gerekirse müzakereye de açığız” dedi.

ABD görüşmelere katılmayacak

İran’ın, Avrupa ülkeleriyle bu hafta nükleer program konusunda müzakerelere başlaması bekleniyor. Ancak ABD, bu görüşmelere dâhil olmayacağını açıkladı. İran, programının barışçıl amaçlarla yürütüldüğünü savunsa da, BM nükleer gözlemcileri mevcut zenginleştirme seviyelerinin sivil kullanım sınırlarını aştığı uyarısında bulunmuştu.

Trump’tan CNN’E sert tepki

Trump, CNN’in saldırıların etkisini küçümsediğini öne sürerek televizyon kanalını da hedef aldı. “CNN hemen o sahte muhabirini kovmalı ve bana, İran’ın nükleer tesislerini ‘YOK EDEN’ harika pilotlarımıza özür borçlu” diyen Trump, medya kuruluşunu “reyting kaybeden sahte haber kaynağı” olarak tanımladı.