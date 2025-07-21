Trump’tan Obama’nın gözaltına alındığı sahte video paylaşımı

Başkan Donald Trump, eski Başkan Barack Obama’yı hedef alan yapay zekayla üretilmiş bir videoyu Truth Social hesabında paylaşarak yine tartışma yarattı. Oval Ofis’te Obama’nın gözaltına alındığını gösteren görüntüler, sahte olduğu açıkça belli olmasına rağmen Trump tarafından doğruluğuna dair bir açıklama yapılmadan paylaşıldı. Video, aynı zamanda 2016 seçimlerine ilişkin suçlamaların yeniden gündeme getirildiği bir haftada yayımlandı.

Trump’tan sahte görüntüler, gerçek tepkiler

Söz konusu video, 2016 Kasım’ında gerçekleşen Obama-Trump devir teslim görüşmesinin görüntülerinden manipüle edilerek oluşturuldu. Görüntülerde, FBI ajanlarının Oval Ofis’e girip Obama’yı gözaltına aldığı ve ardından turuncu cezaevi kıyafetleriyle hücrede dolaştığı sahneler yer alıyor. Arka planda ise Village People grubunun ünlü şarkısı “Y.M.C.A.” çalıyor.

Videonun başında, Obama ve dönemin Başkan Yardımcısı Joe Biden’ın “Hiç kimse hukukun üstünde değildir” dediği gerçek konuşmalar da montajla bir araya getirilmiş.

Trump yönetiminden Obama’ya ağır suçlama

Trump’ın paylaşımı, istihbarat ofisinden geçtiğimiz hafta yayımlanan bir belgeyle eş zamanlı olarak gündeme geldi. Ulusal İstihbarat Direktörü Tulsi Gabbard, belgelerin 2016 yılında Obama yönetimi içindeki üst düzey isimlerin Trump’ı hedef alan “vatana ihanet düzeyinde bir komploya” dahil olduklarını ortaya koyduğunu iddia etti. Gabbard, FBI’a cezai işlem başlatılması için başvuruda bulunacağını da duyurdu.

Trump’ın hesabından ayrıca Gabbard’ın Fox News’teki açıklamalarının videosuna da bağlantı verildi.

Eleştiriler ve demokrat tepkisi

Demokratlar ise Trump yönetiminin eski Başkan Obama’ya yönelik girişimlerini “siyasi amaçlı” ve “kanıttan yoksun” olarak nitelendirdi. Daha önce yayımlanan istihbarat raporları, Rusya’nın 2016 seçimlerine müdahale girişiminde bulunduğunu ancak oyların değiştirilmesine dair herhangi bir kanıt bulunmadığını ortaya koymuştu.

Trump yönetiminin son raporu da aynı sonucu tekrar ederken, başkanın dikkatleri başka yöne çekmeye çalıştığı görüşü Demokrat çevrelerde ağırlık kazandı.

Epstein belgeleri gölgesinde gündem değiştirme mi?

Trump’ın paylaşımı, Adalet Bakanlığı’nın Jeffrey Epstein’e dair belgeleri kamuoyuna açıklamaktan vazgeçtiğini duyurmasının hemen ardından geldi. Bu karar, özellikle Trump’ın en sadık destekçileri arasında büyük hayal kırıklığına neden oldu ve MAGA hareketi içerisinde tartışmaları alevlendirdi.

Bazı destekçiler, Epstein dosyalarının kapatılması konusunda Trump’ın tutumunu sorgularken, eski başkanın gündemi değiştirmeye çalıştığı yorumları yapıldı.

