Tarlabaşı’nda İETT otobüsü dehşeti

İstanbul’un Beyoğlu ilçesinde Tarlabaşı Bulvarı üzerinde seyir halindeki bir İETT otobüsünün freni patlayınca 9 aracı biçti. İddiaya göre otobüs önce çöp kamyonuna, ardından da ardı ardına gelen araçlara çarptı. Kazada 2’si temizlik görevlisi toplam 5 kişi yaralandı; 2’sinin durumunun ağır olduğu bildirildi.

Freni patlayan İETT otobüsü 9 aracı ezdi

Kaza, sabah saat 11.00 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre, freni boşalan bir İETT otobüsü süratle ilerleyerek önce bir çöp kamyonuna, ardından aralarında 3 hafif ticari araç, 2 taksi ve 1 otomobilin de bulunduğu toplam 9 araca çarptı. Otobüsün çarptığı araçlardan biri de tütün malzemeleri taşıyan bir minibüstü.

Görgü tanıkları dehşeti anlattı

Kazaya tanık olan Hüseyin Demirci, “Otobüs hızlı geliyordu. Çöp kamyonuna çarptı, arkasındaki 2 belediye çalışanı savruldu. Ardından diğer araçlara çarptı. Freninin patladığını düşündük” dedi.

Bir diğer görgü tanığı Sabri Koç ise otobüs şoförünün kazadan sonra kendisine geldiğini ve “Frenim patladı, ne yapacağımı bilemedim. İmdat dedim, kimse yardım etmedi” dediğini aktardı.

Yaralılar hastaneye sevk edildi

Kazanın ardından olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralanan 5 kişiden 3’ü ambulansla hastaneye kaldırılırken, 2 kişi olay yerinde ayakta tedavi edildi. Yaralıların Taksim Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne götürüldüğü ve 2 kişinin durumunun ağır olduğu belirtildi.

Güvenlik kamerasına yansıdı

Kazaya ilişkin görüntüler bir iş yerinin güvenlik kamerasına da yansıdı. Görüntülerde otobüsün hızla çarptığı araçlardan biriyle birlikte sürüklendiği, çevredeki vatandaşların ise panikle yardıma koştuğu anlar yer aldı.