İsrail ordusu Deir el-Belah’a girdi

İsrail güçleri, Gazze Şeridi’nin merkezindeki Deir el-Belah’a ilk kez kara harekâtı düzenledi. Savaşın başlangıcından bu yana büyük ölçüde yıkımdan uzak kalan kente yönelik müdahale, hem askeri hem de insani düzeyde endişeleri artırdı. Yardım kuruluşlarının faaliyet gösterdiği bölgede siviller yeniden yerinden edilirken, Birleşmiş Milletler başta olmak üzere birçok ülke İsrail’in müdahalesini kınadı. Hamas’ın elinde rehinelerin bulunduğu iddiaları, operasyonun arka planındaki gerekçeler arasında gösterildi.

Yardım kurumları ateş altında

Dünya Gıda Programı (WFP), hafta sonu yardım bekleyen Filistinlilere yönelik saldırıda İsrail güçlerini suçladı. Örgüt, konvoylarının İsrail tankları, keskin nişancılar ve çeşitli ateşler tarafından hedef alındığını ve “sayısız can kaybı” yaşandığını açıkladı. Olayı “savaşın en kanlı saldırılarından biri” olarak nitelendiren Gazze Sağlık Bakanlığı ise en az 80 kişinin yaşamını yitirdiğini bildirdi.

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) de Deir el-Belah’taki ana personel konaklama alanının İsrail askerlerince basıldığını duyurdu. Kadınlar ve çocuklar yürüyerek tahliye edilirken, erkek personelin kelepçelenip silah zoruyla sorgulandığı belirtildi. DSÖ’nün ana deposunun patlama ve yangın sonucu zarar gördüğü ve sağlık hizmetlerinin sekteye uğradığı açıklandı.

“2.1 milyon kişi Gazze’de sıkışmış durumda”

Birleşmiş Milletler’in son verilerine göre, Gazze’nin %87,8’i boşaltma emri ya da askeri bölge statüsünde bulunuyor. Bu durum, 2.1 milyonluk nüfusun sadece %12’lik bir alana sıkışmasına neden oldu. BM sözcüsü Stephane Dujarric, Deir el-Belah’taki konuk evlerinin de şarapnel hasarı aldığını belirtti.

Evler yıkılıyor, tanklar sokakta

Pazartesi sabahı erken saatlerde bölge sakinlerine tahliye çağrısı yapan broşürler atıldıktan kısa süre sonra İsrail tankları şehre girdi. Görgü tanıkları, bazı evlerin tanklar ve iş makineleriyle yıkıldığını, halkın ev ev kaçmaya çalıştığını aktardı.

İsrail ordusu, kara harekâtına dair detay paylaşmaktan kaçındı ancak yardım kuruluşlarıyla sürekli iletişim hâlinde olduklarını belirtti.

Rehineler tartışması ve siyasi tepkiler

Hamas’ın 7 Ekim 2023’te gerçekleştirdiği saldırıda kaçırılan 251 kişiden hâlâ 50’si Gazze’de tutuluyor. Rehinelerin bir bölümünün Deir el-Belah’ta tutulduğu iddiası, kara harekâtının gerekçelerinden biri olarak öne sürülüyor. Rehine Aileleri Forumu, operasyonun rehineleri tehlikeye atabileceği gerekçesiyle hükümete tepki gösterdi.

Öte yandan Birleşik Krallık, Fransa ve 23 Batılı ülke, ortak bir açıklamayla Gazze’deki savaşın sona erdirilmesi çağrısında bulunarak, İsrail’in insani yardımı engellemesini sert şekilde eleştirdi.

Sağlık Bakanlığı sözcüsü tutuklandı

Gazze Sağlık Bakanlığı, gece boyunca süren bombardımanlarda 18 kişinin öldüğünü, bunlar arasında kadın ve çocukların da bulunduğunu açıkladı. Netzarim koridorunda yardım bekleyen kalabalığa açılan ateş sonucu da üç kişi yaşamını yitirdi.

İsrail askerleri, Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Dr. Marwan el-Hams’ı gözaltına alırken, yanında bulunan yerel gazeteci Tamer el-Zaanein hayatını kaybetti. Uluslararası Kızılhaç Komitesi, hastane çevresinde yaşananlara ilişkin endişelerini bildirdi.

Yemen’deki liman yeniden hedefte

Gazze’deki çatışmalar bölgesel krizi de derinleştiriyor. İsrail ordusu, Yemen’in Hodeidah limanını bir kez daha vurduğunu duyurdu. Hedefin, İran destekli Husilerin silah sevkiyatı yaptığı alanlar olduğu öne sürüldü. İsrail Savunma Bakanı, “İsrail’e füze atan Husiler ağır bedeller ödeyecek” açıklamasında bulundu.

