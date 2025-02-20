Trump Yönetimi, New York’taki trafik ücretlendirme uygulamasını iptal etti

ABD Başkanı Donald Trump, New York’ta trafiği azaltmayı amaçlayan trafik yoğunluğu ücretlendirme uygulamasının iptal edildiğini duyurdu. Trump, kararın ardından yaptığı açıklamada, “New York kurtarıldı” ifadelerini kullandı.

Trump Yönetimi kararı iptal etti

ABD Ulaştırma Bakanlığı, New York eyaleti ile Kasım 2024’te imzalanan anlaşmanın iptal edildiğini resmen bildirdi. Üst düzey bir yetkili, Trump’ın New York Valisi Kathy Hochul ile en az iki kez görüşerek planın sona erdirilmesini istediğini ve bu görüşmelerin ardından iptal kararının alındığını belirtti.

Trump: Trafik ücretlendirmesi öldü

Donald Trump, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “Trafik yoğunluk fiyatlandırması öldü. Manhattan ve tüm New York kurtarıldı. Kralımız çok yaşa” sözleriyle iptal kararını duyurdu.

ABD Ulaştırma Bakanı Sean Duffy, trafik ücretlendirme planının işçi sınıfını ve küçük işletmeleri olumsuz etkilediğini belirtti. Duffy, New York’ta zaten otoyol vergilerinin ödendiğini, ancak bu uygulamanın şehir merkezine giriş yapan sürücülere ek maliyet yarattığını söyledi.

Duffy ayrıca, “Bu sistem küçük işletmelere zarar veriyor, lojistik maliyetleri artırıyor ve tüketiciler için fiyatları yükseltiyor” ifadelerini kullanarak uygulamanın adaletsiz olduğunu vurguladı.

New York Valisi Hochul: Mahkemede görüşürüz

New York Valisi Kathy Hochul, kararın ardından Trump yönetimine sert tepki gösterdi. Hochul, “Biz bir kral tarafından yönetilmiyoruz, hukukun üstünlüğüne bağlı bir ulusuz. MTA, bu kritik uygulamayı korumak için federal hükümete karşı dava açtı. Mahkemede görüşeceğiz” dedi.

Hochul, uygulamanın trafiği azalttığını ve şehir ekonomisine katkı sağladığını belirterek, “Son bir ayda trafik yoğunluğu büyük ölçüde azaldı, toplu taşıma kullanımı arttı, Broadway gösterilerine talep yükseldi ve yerel işletmelere daha fazla yaya trafiği sağlandı” diye konuştu.

Metropolitan Ulaştırma Otoritesi (MTA) da mahkemeye başvurarak uygulamanın yürürlükte kalması için yasal mücadele vereceğini duyurdu. MTA Başkanı Janno Lieber, iptal kararını “şaşırtıcı” olarak nitelendirerek, “New York bu uygulamadan vazgeçmeyecek. Trafik fiyatlandırması, ekonomimize büyük katkı sağlıyor” dedi.

Yerel yöneticiler iptal kararını destekledi

New York bölgesindeki bazı yerel yöneticiler ise Trump yönetiminin kararını olumlu karşıladı.

Staten Island Belediye Başkanı Vito Fossella, ücretlendirme sisteminin halk için olumsuz etkileri olduğunu belirterek, “Bu uygulama başından beri kötü bir fikirdi ve ekonomik olarak insanlara zarar veriyordu” dedi.

New York Temsilcisi Nicole Malliotakis, “Şehir merkezine giriş için ek ücret talep edilmesi kabul edilemezdi” diyerek kararı destekledi.

Nassau County Yöneticisi Bruce Blakeman, “MTA’nın koyduğu bu ek vergi, halkın sırtına yüklenmişti ve kaldırılması doğru bir hamle oldu” açıklamasını yaptı.

Trafik yoğunluğu ücreti nedir?

New York’ta geçtiğimiz ay yürürlüğe giren trafik yoğunluğu ücretlendirme planı, Manhattan’a özel araçlarla giriş yapan sürücülerden ek ücret alınmasını öngörüyordu.

Sürücüler, yoğun saatlerde şehir merkezine giriş için 9 dolar ödeme yapmak zorundaydı.

Ücretlendirme saatleri:

Hafta içi: 05.00 – 21.00

Hafta sonu: 09.00 – 21.00

Bölge sakinleri, bölgeden çıkıp tekrar girdiklerinde ödeme yapmak zorundaydı, ancak bölge içinde seyahat etmek ek ücrete tabi değildi.

Şehir yetkilileri, uygulamanın trafiği azaltarak toplu taşımayı teşvik etmeyi ve çevresel faydalar sağlamayı hedeflediğini belirtiyordu.

Ancak Trump yönetimi ve bazı yerel yöneticiler, sistemin orta sınıf ve küçük işletmeler için ek maliyet oluşturduğunu savundu.

Hukuki mücadele başlıyor

Trump yönetiminin aldığı iptal kararı, New York Valiliği ve MTA tarafından mahkemeye taşınacak. Valilik, şehrin kendi kararlarını bağımsız şekilde alması gerektiğini savunurken, Trump yönetimi ise bu uygulamanın halk için ekonomik bir yük oluşturduğunu belirtiyor.

