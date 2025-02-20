Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi’ne veda etti

Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi son 16 play-off turu rövanş maçında AZ Alkmaar ile 2-2 berabere kalarak turnuvaya veda etti. İlk maçı Hollanda’da 4-1 kaybeden sarı-kırmızılılar, RAMS Park’ta taraftar desteğini arkasına alsa da istediği sonucu elde edemedi.

AZ Alkmaar, 43. dakikada Maikuma ve 55. dakikada Kasius’un attığı gollerle skoru 2-0’a getirirken, Galatasaray 56. dakikada Victor Osimhen ve 70. dakikada Roland Sallai’nin golleriyle beraberliği yakaladı. Ancak, tur için gerekli olan galibiyet gelmedi ve AZ Alkmaar adını son 16 turuna yazdırdı.

Maçtan Öne Çıkanlar

Osimhen, Gol Sayısını 20’ye Çıkardı

Galatasaray’ın Nijeryalı yıldızı Victor Osimhen, attığı golle sarı-kırmızılı forma altında gol sayısını 20’ye yükseltti. Süper Lig’de 18 maçta 14 gol atan forvet, UEFA Avrupa Ligi’nde 7 maçta 6 gol kaydetti.

Sallai, Rövanşta da Gol Attı

Ara transfer döneminde takıma katılan Roland Sallai, AZ Alkmaar’a karşı iki maçta da gol atmayı başardı. Macar futbolcu, ilk maçta takımının tek golünü atarken, rövanşta da beraberlik golünü kaydetti.

Günay Güvenç’in Kurtarışları Yetmedi

Sarı-kırmızılıların kalecisi Günay Güvenç, karşılaşmada önemli kurtarışlara imza atsa da takımını mağlubiyetten kurtaramadı. İlk yarıda dört kritik kurtarış yapan deneyimli file bekçisi, ikinci yarıda da net pozisyonları engelleyerek taraftardan alkış aldı.

Berkan Kutlu’ya Taraftardan Tepki

Galatasaray taraftarı, 61. dakikada oyuna giren Berkan Kutlu’yu ıslıklarla protesto etti. Teknik direktör Okan Buruk, Berkan’ı Lucas Torreira’nın yerine sahaya sürerken, taraftarlar Torreira’ya tezahüratlarla destek verdi.

Galatasaray’ın Avrupa Performansı

Son 6 Avrupa maçında galibiyet alamadı.

UEFA Avrupa Ligi’nde oynadığı 10 maçta da kalesini gole kapatamadı.

Hollanda takımlarına karşı 24 yıldır kazanamıyor.

AZ Alkmaar karşısında da galibiyet alamayan Galatasaray, Avrupa kupalarına erken veda etti. Hollanda ekibi, Türk takımlarına karşı oynadığı 10. maçında da yenilmezlik serisini sürdürdü.

Sarı-kırmızılılar, UEFA Avrupa Ligi’nden elenerek artık Trendyol Süper Lig ve Ziraat Türkiye Kupası’na odaklanacak.

