Avustralya’da 95 yaşındaki kadını polis öldürdü

Avustralya’nın New South Wales (NSW) eyaletindeki bir bakımevinde, 95 yaşındaki Clare Nowland’a Taser kullanarak ölümüne neden olan polis memuru Kristian White, mahkeme tarafından manslaughter (kasten adam öldürme) suçundan mahkum edildi. 34 yaşındaki polis memuru, yaşlı kadının 17 Mayıs 2023’teki olayın ardından bir hafta sonra hayatını kaybetmesine neden olmuştu.

Polis tutuklandı

Kristian White, o gece Cooma kasabasındaki Yallambee Lodge bakımevinde, elinde küçük bir mutfak bıçağıyla dolaşan Clare Nowland’ı etkisiz hale getirmek için Taser kullanmıştı. Yürüteç kullanan, sadece 48 kilogram ağırlığındaki Nowland’ın polis ve sağlık ekipleri tarafından uyarılmasına rağmen bıçağı bırakmadığı iddia edildi.

Görüntülerde, Nowland’ın yürüteciyle yavaşça ilerlediği ve bıçağı kaldırdığı anlaşıldı. White’ın, “Bu iş burada biter,” diyerek Taser’ı ateşlediği belirtildi. Yaşlı kadın düşerek başını yere çarptı ve ölümüne yol açan beyin kanaması geçirdi.

Mahkemede savcılar, Clare Nowland’ın tehdit oluşturmadığını ve White’ın sabırsız davranarak görevini kötüye kullandığını savundu. Savcı Brett Hatfield, “O an kimseyi yaralayamazdı. Polis memuru sadece sabırsızlık yaptı,” dedi.

White ise, olay anında yaklaşan bir şiddet tehlikesi hissettiğini ve Taser kullanımının orantılı olduğunu savundu. “Nowland’ın ciddi şekilde yaralanacağını düşünmedim. Ölümü beni derinden üzdü,” ifadelerini kullandı.

Polis memurunun savunma ekibi, olay sırasında Nowland’ın sağlık görevlileri ve diğer polisler üzerinde korku yarattığını öne sürdü. Ancak tanık ifadeleri, Nowland’ın sınırlı hareket kabiliyeti nedeniyle tehlike oluşturamayacağını ortaya koydu.

Clare Nowland’ın ailesi, karar sonrası yaptığı açıklamada, “Bu trajik ölümün bir polis memurunun suç teşkil eden ve haksız bir eylemi olduğunun mahkemece onaylanması, yas sürecimizi daha da derinleştirdi,” dedi.

NSW Polis Komiseri Karen Webb ise, “Bu korkunç bir trajedi, böyle bir olay bir daha yaşanmamalı,” diyerek polis eğitim protokollerinin gözden geçirildiğini ancak mevcut prosedürlerin uygun bulunduğunu belirtti.

Görevden uzaklaştırılan ve kefaletle serbest bırakılan Kristian White’ın cezası ilerleyen günlerde açıklanacak. Olay, Avustralya’da polislerin güç kullanımına ilişkin tartışmaları yeniden gündeme taşıdı.

Avustralya‘nın Yeni Güney Galler (NSW) eyaletinde yaklaşık 10.000 hemşire ve ebe, diğer eyaletlere kıyasla daha düşük maaşlar nedeniyle %15’lik ücret artışı talebiyle bir günlük greve başladı.

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