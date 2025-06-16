Trump’tan tarihi kitlesel sınır dışı talimatı

ABD Başkanı Donald Trump, göçmenlik politikasındaki yeni adımıyla bir kez daha kamuoyunun gündemine oturdu. Sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Amerikan tarihinin en büyük kitlesel sınır dışı operasyonunun başlatılması talimatını verdiğini belirten Trump, başta Los Angeles, Chicago ve New York olmak üzere Demokratların yönettiği büyük şehirlerde “milyonlarca yasa dışı göçmenin” sınır dışı edileceğini söyledi.

Demokrat şehirler hedefte

Trump, “Yasadışı Yabancıların sınır dışı edilmesi konusunda Göçmenlik ve Gümrük Muhafaza (ICE) yetkilileri güçlerinin yettiği her şeyi yapmalı. Özellikle milyonlarca kişinin yaşadığı büyük şehirlerde bu operasyonlar hız kazanmalı” açıklamasında bulundu.

Bu çıkış, Trump’ın sert göçmenlik politikalarına karşı son haftalarda ülke genelinde artan protestoların hemen ardından geldi. Özellikle Los Angeles’ta geniş katılımlı eylemler düzenlenmiş, Portland ve diğer şehirlerde de ICE binaları önünde gösteriler yapılmıştı.

Gözaltı hedefi günlük 3 bin

Trump yönetiminin göçmenlikten sorumlu isimlerinden Stephen Miller’ın açıklamalarına göre, ICE yetkilileri günlük 3 bin kişiyi gözaltına almayı hedefliyor. Bu rakam, Trump’ın ikinci döneminin ilk beş ayında ortalama 650 olan günlük gözaltı sayısının yaklaşık beş katı.

Ancak Trump, bu sert yaklaşımın bazı sektörleri olumsuz etkilediğini de kabul etti. Otelcilik, tarım ve hizmet sektörlerinden gelen şikayetler üzerine, bu alanlarda gözaltı ve denetimlerin geçici olarak durdurulması talimatı verildi. Söz konusu sektörlerde uzun süredir çalışan birçok göçmenin kaybedildiği ifade edildi.

Ulusal Muhafız vurgusu

G7 Zirvesi için Kanada’ya hareket eden Trump, gazetecilere yaptığı açıklamada Los Angeles’taki protestoların “Ulusal Muhafız’ın müdahale hazırlığı sayesinde barışçıl geçtiğini” savundu. “Eğer Ulusal Muhafız hazır olmasaydı, Los Angeles darmadağın edilirdi” diyen Trump, protestolara karşı tavrını sürdürdü.

Trump’ın göçmenlik ikilemi

Trump’ın sert sınır dışı politikası ile bazı ekonomik sektörleri koruma arasındaki denge arayışı sürüyor. ICE’nin İç Güvenlik Soruşturmaları Birimi’nden Tatum King’in, bölge yöneticilerine gönderdiği talimatla tarım, restoran ve otel gibi sektörlerde yürütülen soruşturmaların durdurulduğu öğrenildi.

