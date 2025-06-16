İngiltere’de Blaise Metreweli dönemi başlıyor

İngiltere‘nin dış istihbarat servisi MI6’da tarihi bir dönüm noktası yaşandı. Başbakan Keir Starmer, MI6’nın yeni şefi olarak Blaise Metreweli’yi atadı. Metreweli, kurumun 116 yıllık tarihinde bu göreve getirilen ilk kadın oldu. Mevcut başkan ve eski Ankara Büyükelçisi Richard Moore’un sonbaharda görevi bırakmasının ardından, koltuğu Metreweli devralacak.

Tarihi atama: “C” koltuğunda ilk kez bir kadın

İngiliz Başbakanlık Ofisi 10 Numara’dan yapılan açıklamada, MI6’nın 18’inci şefi olarak atanan Metreweli’nin, teşkilatta halihazırda “Q” kod adıyla teknoloji ve yeniliklerden sorumlu genel müdürlük görevini yürüttüğü belirtildi. Daha önce iç istihbarat servisi MI5’ta da görev yapan Metreweli’nin özellikle Orta Doğu ve Avrupa’daki operasyonel faaliyetlerde deneyim kazandığı ifade edildi.

Starmer: Tehditler eşi benzeri görülmemiş düzeyde

Başbakan Starmer, atamayı “tarihi” olarak nitelendirerek şunları söyledi:

“İngiltere, bugüne kadar hiç karşılaşmadığı boyutlarda tehditlerle karşı karşıya. Casus gemilerden siber saldırılara kadar çok katmanlı risklerle mücadele ederken, Metreweli’nin liderliğinde MI6’nın hayati görevini en güçlü şekilde sürdüreceğine inanıyorum.”

Lammy: 600 milyon sterlinlik ek bütçe geliyor

Dışişleri Bakanı David Lammy de Metreweli’nin göreve gelmesini “zamanlaması mükemmel bir atama” olarak tanımladı. Küresel güvenlik risklerinin arttığına dikkat çeken Lammy, İngilterenin bu zorluklarla başa çıkması için istihbarat servislerine 600 milyon sterlinlik ek bütçe sağlanacağını duyurdu.

Gizli ajanları geleceğe hazırlayan isim

Cambridge Üniversitesi’nde antropoloji eğitimi alan ve teşkilata 1999’da katılan Metreweli, MI6’nın teknolojik dönüşümüne yön veren isim olarak biliniyor. “Q” pozisyonundaki görevi kapsamında, biyometrik takipten kaçınmak için geliştirilen yenilikçi yöntemlerle ajanların kimliğinin gizli tutulmasını sağlayan çalışmaları yürütüyordu.

Metreweli, yaptığı ilk açıklamada “Teşkilatın başına getirilmek benim için büyük bir onur. MI6, İngiltere’nin güvenliği ve çıkarları için kritik bir rol oynuyor” dedi.

Yerine geldiği isim de memnun

Beş yıldır MI6’nın başında bulunan Richard Moore ise, “Blaise, sadece alanındaki en yetkin isimlerden biri değil, aynı zamanda vizyoner bir teknoloji lideri. Onun bu göreve gelmesinden büyük mutluluk duyuyorum” ifadelerini kullandı.

MI6’daki “C” ne anlama geliyor?

MI6’nın şefi, geleneksel olarak “C” kod adıyla anılıyor. Bu gelenek, 1900’lerin başında teşkilatın ilk başkanı Kaptan Mansfield Cumming’in mektuplarını “C” imzasıyla ve yeşil mürekkeple yazmasından bu yana devam ediyor. Bugün hâlâ MI6’nın şefi, Whitehall’daki tek kişi olarak resmi yazışmalarını yeşil kalemle imzalıyor.

Blaise Metreweli’ye zorluklarla dolu bir görev

Blaise Metreweli’yi hem coğrafi hem teknolojik açıdan zor bir görev bekliyor. Rusya, Çin, İran ve Kuzey Kore gibi ülkelerden kaynaklanan tehditlerin yanı sıra dijital çağın getirdiği casusluk ve siber güvenlik sorunları da MI6’nın öncelikli mücadele alanları arasında.

