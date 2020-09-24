Trump’ın Küba Nefreti Bitmiyor! İşte Yeni Yaptırımlar

ABD Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada Küba’yı ziyaret eden Amerikalıların hükümete ait veya kontrolünde olduğuna inanılan 433 otelde veya “bazı iyi bağlantıları olan kişilerde” kalmalarının yasaklanacağı bildirildi.

Yasak kararı, Başkan Donald Trump’ın Küba hükümeti üzerindeki kısıtlamaları sıkılaştırmak için duyurduğu daha geniş bir çaplı bir yatırım listesinin parçası olarak duyuruldu.

Trump, başarısız Domuzlar Körfezi çıkarmasının gazilerini onurlandırmak için yaptığı açıklamada, “Bugün Küba halkıyla sağlam dayanışmamızı ve özgürlüğün komünizmin uğursuz güçlerine ve kötülüğün birçok farklı şekilde hüküm süreceğine dair ebedi inancımızı yeniden teyit ediyoruz” ifadelerini kullandı.

Küba’ya yönelik yaptırımlar, muhalif Küba-Amerikalıların önemli bir oy potansiyelini oluşturduğu Florida’nın 3 Kasım seçimlerindeki kritik önemine binaen alındığı yönünde yorumlar yapılıyor.

Dışişleri Bakanlığı, otellerin listesini açıklarken, bunlardan elde edilen karların “orantısız bir şekilde Küba hükümetine fayda sağladığı” iddia ediliyor.

New York’taki ABD-Küba Ticaret ve Ekonomi Konseyi başkanı John Kavulich, yasak kararının muhtemelen daha fazla Kübalıyı Airbnb gibi hizmetler aracılığıyla oda veya konut kiralamaya teşvik edeceğini söyledi.

Yasaklı otel listesinin Küba’yı ziyaret eden Amerikalılar için konaklama alternatiflerini çok azaltacağı için havayollarının da bu karardan zarar görmesi bekleniyor.

Yeni yaptırımlara göre Amerika vatandaşları bundan sonra Küba’dan rom ve puro da getiremeyecek.

Trump yönetimi Küba’yı izole etmek için birkaç adım daha attı. 2016’dan beri izin verilen kruvaziyer gemilerinin adayı ziyaret etmesi de durduruldu. Başkent Havana hariç tüm Küba şehirlerine uçuşlar da yasaklandı.

Yasal olarak, ABD’li gezginler belirli koşullar altında Küba’yı hala ziyaret edebilir:

Aile ziyaretleri

Resmi ABD hükümet görevleri

Gazetecilik faaliyeti

Profesyonel araştırma ve toplantılar

Eğitim faaliyetleri (ABD akademik kurumları ve ortaokullardan olanlar gibi)

Dini faaliyetler

Küba halkına destek

İnsani yardım projeleri