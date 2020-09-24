Son Dakika: Faiz Oranları Yükseltildi, Döviz Düştü

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Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası politika faizini 8.25’ten 10.25’e yükseltti. Beklentiler faiz oranlarının sabit tutulması yönündeydi. Kararın ardından dolar ve euro yüzde 2’ye yakın düştü.

TCMB Para Politikası Kurulu Eylül ayı 2020 toplantısının ardından alınan kararları açıkladı.

Merkez Bankası politika faizini yüzde 8.25’den 10.25’e yükseltilmesine karar verdi. Ekonomistlerin beklentisi faizin sabit tutulacağı yönündeydi.

Gün içinde 7.71 liraya kadar yükselen dolar 7.55 seviyesine kadar geriledi. 9 lira sınırında gezinen euro kuru da 8.81’e düştü.