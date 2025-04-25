Trump’tan Putin’e sert mesaj: Vladimir, Dur!

ABD Başkanı Donald Trump, Rusya’nın Kiev’e düzenlediği ve sekiz kişinin hayatını kaybettiği saldırının ardından sosyal medya platformu Truth Social üzerinden yaptığı açıklamada, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’i uyardı. “Gereksiz ve çok kötü bir zamanlama. Vladimir, DUR! Barış anlaşmasını artık tamamlayalım,” diyen Trump, saldırının zamanlamasını da eleştirdi.

Trump, Beyaz Saray’daki gazetecilere yaptığı açıklamada ise yeni yaptırımlar hakkında net konuşmazken, “Eğer bu bombalamalar durmazsa, bazı şeyler olacak,” ifadelerini kullandı.

Trump: Taraf Tutmuyorum, Tek Odağım Barış

Konuşmasında iki tarafa da bağlı olmadığını vurgulayan Trump, kendisinin yalnızca savaşı sona erdirmeye odaklandığını dile getirdi. Bu açıklama, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski’nin, Rusya’ya daha fazla baskı yapılması gerektiği yönündeki çağrısının ardından geldi.

Zelenski, Güney Afrika ziyaretinde yaptığı açıklamada, “Ateşkes ilk adım olmalı. Ukrayna’nın müzakereye hazır olması zaten büyük bir tavizdir,” demişti. Ancak Zelenski’nin bu ziyareti, Kiev’e yapılan saldırı nedeniyle kısa kesildi. Saldırıyı “en cüretkâr ve en zor saldırılardan biri” olarak nitelendiren Zelenski, Rusya’nın ciddi olduğunu göstermek istiyorsa saldırılarını derhal durdurması gerektiğini ifade etti.

Trump ile Zelenski Arasında Yeni Kriz

Trump, geçtiğimiz günlerde Ukrayna’nın Rusya’nın 2014’te ilhak ettiği Kırım üzerindeki hak iddiasını eleştirerek Zelenski’yi barış sürecini baltalamakla suçladı. Trump, anlaşmanın “çok yakın” olduğunu ancak Zelenski’nin ABD’nin tekliflerini reddetmesinin süreci geciktirdiğini söyledi.

ABD Başkan Yardımcısı JD Vance da bir çözüm vizyonu ortaya koyarak “mevcut cephe hatlarının dondurulabileceği” bir çözüm önerdi. Ancak bu teklif, Ukrayna açısından kabul edilebilir değil. Çünkü böyle bir öneri, uluslararası hukukun “sınırlar zorla değiştirilemez” ilkesine ters düşüyor.

Oval Ofis’ten Mesaj: “Son Noktayı Gösterdik”

Dışişleri Bakanı Marco Rubio, Oval Ofis’te Norveç Başbakanı Jonas Støre ve Trump ile birlikte düzenlediği basın toplantısında, “İki tarafın da ‘evet’ demesi gerekiyor ama dün geceki saldırılar, bu savaşın artık bitmesi gerektiğini herkese hatırlatmalı,” dedi.

Zelenski ise Londra’da ABD, İngiltere ve AB yetkilileriyle yaptığı görüşmeyi “zor ama yapıcı” olarak nitelendirdi. “Farklılıklar değil, çalışma isteği öne çıktı,” diye konuştu.

Güney Afrika’da Yeni Sayfa mı Açılıyor?

Zelenski’nin Güney Afrika ziyareti, iki yıl öncesine kadar mümkün görünmeyen bir adım olarak değerlendiriliyor. Başkan Cyril Ramaphosa ile görüşmesinin ardından düzenlenen basın toplantısında Ramaphosa, hem Putin hem de Trump ile savaşın sonlandırılması üzerine görüştüğünü açıkladı.

Görüşme öncesinde, Güney Afrika’nın Ukrayna’yı G20 zirvesine davet edebileceği umut edilmişti. Bu gerçekleşmedi, ancak Zelenski’nin Güney Afrika topraklarında bulunması dahi iki ülke arasında yeni bir diplomatik dönemin habercisi olarak görülüyor.

Ukrayna, Yeni Ortaklar Arıyor

Trump’ın yeniden başkan seçilmesinin ardından, ABD ile ilişkilerde yaşanan soğuma nedeniyle Ukrayna’nın Afrika başta olmak üzere yeni diplomatik alanlara yönelmesi dikkat çekiyor. Güney Afrika da, ABD ile ilişkilerinin gerilmesiyle birlikte, tarafsızlık konumunu koruyarak arabuluculuk rolü üstlenmeye çalışıyor.

