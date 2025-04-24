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Prof. Dr. Şener Üşümezsoy’dan Celal Şengör’e sert yanıt

İstanbul’da meydana gelen 6.2 büyüklüğündeki depremin ardından bilim insanları ekranlarda farklı yorumlar yaparken Prof. Dr. Şener Üşümezsoy ile Prof. Dr. Celal Şengör arasında gerilim tırmanıyor.

NationalTurk FR24/04/2025
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İstanbul’da meydana gelen 6.2 büyüklüğündeki depremin ardından Prof. Dr. Şener Üşümezsoy ile Prof. Dr. Celal Şengör arasında gerilim tırmanıyor.
İstanbul’da meydana gelen 6.2 büyüklüğündeki depremin ardından Prof. Dr. Şener Üşümezsoy ile Prof. Dr. Celal Şengör arasında gerilim tırmanıyor.
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İstanbul’da yaşanan 6.2’lik depremin ardından kamuoyunun gündemine oturan “hangi fay kırıldı, büyük İstanbul depremi yakın mı?” soruları televizyon kanallarında bilim insanlarının yorumlarıyla tartışılıyor. Ancak farklı görüşler, bilim camiasında sert atışmaları da beraberinde getirdi.

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1 Şener Üşümezsoy: Adalar fayı ölü, büyük deprem beklemiyorum
1.1 Celal Şengör’e isim vermeden göndermeli yanıt
1.2 “30 yıl içinde 2 büyük deprem olacak diyen grup fayları bilmiyor”
1.3 “Bilimsel ezberler çöpe gitti”

Şener Üşümezsoy: Adalar fayı ölü, büyük deprem beklemiyorum

Kanal D’de yayınlanan Neler Oluyor Hayatta programına katılan Deprem Uzmanı Prof. Dr. Şener Üşümezsoy, kamuoyunda sıkça gündeme getirilen Adalar Fayı’nın aktif olmadığını ve İstanbul’da büyük bir deprem beklemediğini açıkladı. “1894’te Çınarcık Çukuru’nda fay kırıldı. Adalar fayı 10 milyon yıldır ölü. 1766 depremi üzerinden yapılan tahminlerin bilimsel temeli yok” diyerek, mevcut fay modellerini eleştirdi.

Celal Şengör’e isim vermeden göndermeli yanıt

Celal Şengör’ün “bilimsel çalışması bile yok” çıkışına doğrudan yanıt veren Üşümezsoy, “Bu pazuları çekiç ve balyoz sallayarak, arazide fayları kırarak yaptım. Milim milim çalıştım. Türkiye’de Istrancalar’dan Kazdağları’na, Yunanistan’da dağlara kadar dolaştım” diyerek saha çalışmasının önemini vurguladı.

“30 yıl içinde 2 büyük deprem olacak diyen grup fayları bilmiyor”

Şener Üşümezsoy, bazı deprem uzmanlarının 30 yıl içinde 2 büyük depremin olacağını öne sürdüğünü ancak bu açıklamaların Ronald Armijo gibi uluslararası bilim insanları tarafından çürütüldüğünü belirtti. “Armijo, Tekirdağ-Silivri fayında 60 km’lik kırılma 1912’de olmuş diyor. 110 km’lik fay yok. Bu civciv çıkmış yumurtadan yeniden civciv çıkarmaya çalışıyorlar” ifadelerini kullandı.

“Bilimsel ezberler çöpe gitti”

Üşümezsoy, “Adalar fayı kırılacak” diyenlerin Armijo ve McKenzie gibi bilim insanlarının çalışmalarını göz ardı ettiğini savunarak, “1509 depremini örnek verip korku pompalanıyor. Eğer öyle bir deprem olsaydı Galata Kulesi yıkılırdı. Tarihsel verilerle oynanıyor” dedi.

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NationalTurk FR24/04/2025
245 1 dakika okuma süresi
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